PRESENTA 'FLORES PARA ANTONIO'

La entrevista de Alba Flores en Cuerpos especiales

Alba Flores visita Cuerpos especiales para hablar del documental Flores para Antonio y de lo que aprendió de su padre haciendo este documental, nominada a Mejor película documental y nominada también por la canción compuesta por la propia actriz con la cantante Silvia Pérez Cruz. La protagonista de la Casa de papel revela por qué musicalmente ahora echa mucho de menos a su padre y cuenta la historia de este tema que nació de una frase que cantaba una niña de ocho años.