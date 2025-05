PRESENTA NO VUELVAS MÁS

La entrevista de Coyote Dax en 'Cuerpos especiales'

Coyote Dax presenta No vuelvas más, su nuevo single que llega más de 20 años después de No rompas más. Esta vez la coreografía es de cintura para arriba porque el cantante quiere acabar con la queja constante de la gente que dice que tiene dos pies zurdos y no es capaz de seguir los pasos de 2001.