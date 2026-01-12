Sobre 'Solo a solas conmigo'

La entrevista de Víctor Manuel en 'Cuerpos especiales'

Víctor Manuel presenta el disco Solo a solas conmigo y su gira homónima en su primera visita a Cuerpos especiales. Después de 60 años en la música, el cantante también habla de cómo se ha planteado su carrera en la música y cómo ve el futuro. También ha reflexionado sobre los próximos premios Goya y sus dos posibles nominaciones y sobre artistas actuales como Chappell Roan, Abraham Mateo y Sanguijuelas del Guadiana.