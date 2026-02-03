PRESENTA 'CUPIDO (MUERTE AL AMOR ROMÁNTICO)'

La entrevista de Xoel López en 'Cuerpos especiales'

Xoel López visita Cuerpos especiales para hablar de su último lanzamiento, Cupido (muerte al amor romántico), y de su próximo disco, que nació casi de casualidad. El cantante gallego confiesa que a estas alturas valora las relaciones tranquilas, las relaciones tóxicas ya no le interesan, y que después de cumplir 48 años ha adquirido una mentalidad de señora —"he encontrado un camino hacia un estado más libre, me permito más"— aunque no se cuela en los sitios. "Me ha jodido históricamente mucho".