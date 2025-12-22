PRESENTA 'GIGANTES'

La entrevista de Zapata Tenor en Cuerpos especiales

El tenor José Manuel Zapata visita Cuerpos especiales para hablar de su proyecto Gigantes, un disco con versiones sinfónicas de grandes canciones de artistas como Sabina, Rosalía y Serrat. Y el músico ha hablado de la importancia de la música clásica, pero a la vez ha halagado a artistas de otros géneros musicales como Rosalía, Juanjo Bona y Alaska. Además, se ha enfrentado a un juego de los presentadores en el que ha demostrado sus dotes de canto.