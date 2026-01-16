"Eres una rata": José Yélamo manda un mensaje a Eva Soriano valorando su paso por 'El Desafío'

Eva Soriano no puede resistirse a las ansias de victoria, por eso mantiene una divertida rivalidad con Roberto Leal que, ahora, también se extiende a su amigo José Yélamo, el presentador de laSexta Xplica.

El pasado 14 de enero, Roberto Leal acudió de invitado a Cuerpos especiales, el antimorning show de Europa FM y, durante su entrevista con Eva Soriano y Nacho García, el periodista tuvo que soportar que le volvieran a llamar 'rata', algo ya habitual cada vez que visita el estudio del programa o se intercambia mensajes con la presentadora en redes.

El mensaje de José Yélamo a Eva Soriano

Él tampoco se queda atrás y por eso le preparó una sorpresa envenenada a Eva Soriano: un audio de José Yélamo, su compañero de prueba en la segunda gala de El Desafío 6. El mensaje, que puede escucharse a partir del minuto 10:07 del siguiente vídeo, incluye unas bonitas palabras sobre el paso de la cómica por el programa de Antena 3.

"Eva Soriano a a dejar una huella imborrable en esta temporada"

"Buenos días, queridos compañeros de Cuerpos especiales. Buenos días, oyentes de este legendario programa al que nunca me invitan. En cualquier caso, es un placer entrar vía telemática para saludaros; para decirle a la audiencia que Eva Soriano, sin duda, va a dejar una huella imborrable en esta sexta temporada de El Desafío", dijo Yélamo antes de lanzar su dardo final. "Y, dicho esto, quiero también añadir que... Eva, eres una rata".

"Nunca te había dicho José Yélamo 'rata', ¿no? Es más amigo mío y se ha subido a mi barco", le dijo Roberto Leal a Eva Soriano, que no pudo más que aceptar esta pequeña derrota... hasta el siguiente combate.