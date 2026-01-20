en Cuerpos especiales

Espido Freire analiza 'A toda mecha' de Santa Justa Klan

Espido Freire se enfrenta al nuevo reto de Cuerpos especiales de analizar A toda mecha, ese tema del grupo juvenil Santa Justa Klan que salió de la serie Los Serrano. La escritora deglosa verso por versos sus similitudes con Quevedo, pues insiste en que es una canción "barroca": "Santa Justa Klan no escribió una canción absurda, escribió un soneto absurdo, con wifi, con Quevedo en zapatillas. Un 'érase un hombre a toda mecha'".