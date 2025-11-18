Espido Freire encuentra paralelismos con Cervantes y Zorrilla en la sesión de Bizarrap y Daddy Yankee

Espido Freire se lo ha pasado en grande analizando esta semana BZRP Music Sessions #0/66. La colaboradora de Cuerpos especiales ha estudiado al detalle la sesión de Bizarrap y Daddy Yankee, que interpretaron en directo el pasado domingo durante el descanso del partido de la NFL en el Santiago Bernabéu.

"Esta vez la he gozado bastante pero no por las razones que vosotros pensáis", le ha dicho a Nacho García y Alba Cordero antes de compartir sus conclusiones sobre este tema lleno de ritmo. "Pero, cuidado, los ritmos de este tipo te meten en trance y cuando escuchas ese Cuando me vaya de aquí, nada me llevo, ese pie en la tierra, esa mirada en el cielo, te entra la sospecha de que Daddy Yankee se ha puesto un poco Don Juan Tenorio, tatuado y con capa", ha dicho sobre el personaje de Zorrilla.

Porque Don Juan va proclamando Yo a los palacios subí, yo a las cabañas bajé. "Muy orgullo se su currículo de trotamundos seductor y Daddy Yankee en esta sesión hace lo mismo. Cero humildad y más barrio. Él no te presume de conquistas, te presume de claridad, te presume de verdad. Te presume de que tras años de reinar en la pista ahora está en plan 'Chicos, he visto de todo, he tocado el cielo, he tocado el suelo, y he entendido que lo único que no te sirve es lo que no se compra, el amor verdadero, la amistad de los bros", ha reflexionado la escritora para la que hay un guiño a otro autor clásico.

"Aquí es cuando entra majestuosa la otra estrella invitada de esta sesión: Cervantes y Soneto con estrambote", ha dicho antes de empezar a recitar una de las estrofas de la famosa obra. "Es un soneto muy conocido, una broma camuflada de Cervantes, empieza siendo un soneto totalmente canónico y, cuando ha demostrado que se puede hacer, Cervantes se desmelena y añade el estrambote. Tres versitos extra te rompen la estructura del soneto como Dios manda", ha añadido sobre esta versión literaria de la sesión de Bizarrap y Daddy Yankee.

Espido Freire se podría haber centrado en la autocita del artista con ese Gasolina—Zúmbale mambo pa' que mis gatas prendan los motore'— con ese ¡Masivo! autorreferencial, pero la escritora ha querido concluir recitando el estrambote de Cervantes. Una despedida a lo grande, a lo el Siglo de Oro.

Y luego, incontinente,

caló el chapeo, requirió la espada

miró al soslayo, fuese y no hubo nada.

En su próxima visita, Espido Freire traerá un análisis de Tu Cuerpo en Braille de Nil Moliner.

La letra de BZRP Music Sessions #0/66

¡Daddy Yankee!

Nueva temporada ya empezó, dale play (play)

Sonido del bajo, Bizarrap, suena el bass

Código 787, alias El Calentón

Pon la batería, que llegó el reggaeton

Que lo bueno se metió pa' tu casa

Rey sin misterio levantando la raza

Ando con el poder que to' los male' arrasa

To' el mundo me dice: ¿Qué te pasa?

Si me pregunta', a nadie yo le debo

Cuando me vaya de aquí, nada me llevo

Solo me voy con un amor verdadero

Los pie' en la tierra, siempre mirando al cielo

¡Daddy!

Fino es el chamaco y se le nota el barrio

Mi flow es eterno, ya no es legendario

No te estoy hablando dólar, pero traigo el cambio

Es mi Father quien llena el estadio

Conmigo pa' to' los camino', el que pone la vitamina

La verdadera gasolina, -lina (prendan los motore')

No me deja para'o en la esquina, de Santurce pa' Argentina

¿Qué tú quiere' que te diga?

Si me pregunta', a nadie yo le debo

Cuando me vaya de aquí, nada me llevo

Solo me voy con un amor verdadero

Los pie' en la tierra, siempre mirando al cielo

¡Masivo!

(Prendan los motore')

¡Fuego!

Bi-Bi-Biza, búscate la visa (what?)

Que esa es la de arriba, que el enemigo no avisa (what?)

Estás viendo un hombre que renace de las ceniza' (what?)

Esto no lo para ni la patrulla fronteriza, listo

Nueva temporada ya empezó, dale play

Sonido del bajo, Bizarrap, suena el bass

Código 787, alias El Calentón

Pon la batería, que llegó el reggaeton

Que lo bueno se metió pa' tu casa

Rey sin misterio levantando la raza

Ando con el poder que to' los male' arrasa

To' el mundo me dice: ¿Qué te pasa?

Si me pregunta', a nadie yo le debo

Cuando me vaya de aquí, nada me llevo

Solo me voy con un amor verdadero

Los pie' en la tierra, siempre mirando al cielo

¡Fuego!

¡Fuego!

(Zúmbale mambo pa' que mis gatas prendan los motore')

(Prendan los motore')

Bizarrap