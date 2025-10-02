Eva Soriano y Antonio Orozco convierten 'Devuélveme la vida' en 'Promesas incumplidas'

"Pide perdón por decir ya te escribo... si eso"

Antonio Orozco se había comprometido en su anterior visita a Cuerpos especiales a aparecer un día por sorpresa para cantar con Eva Soriano. No lo hizo y la presentadora del morning de Europa FM se lo ha recriminado nada más empezar su entrevista con motivo de la presentación de su libro Inevitablemente yo.

¡Esta vez no se ha escapado! Aunque no han interpretado Te juro que no hay un segundo que no piense en ti —esa la dejan para hacerla sobre el escenario—, el cantante se ha unido a la presentadora para interpretar la versión de su éxito Devuélveme la vida escrita por el equipo de guionistas del programa.

"Habla un poco de cuando Antonio decía 'Voy a venir' y nosotros lo esperábamos. No viene, que voy, que vengo...", ha contado Eva para introducir este tema que habla de "esas personas que se comprometen a algo pero luego nunca cumplen, esas personas que son de boquilla pero luego no se materializa nada". ¡Dentro música!

De 'Devuélveme la vida' a 'Promesas incumplidas'

Mucho lirili, poco lerele

[Eva]

Pide perdón por decir ya te escribo, si eso...

Y no organizar esa casa rural que dijiste en Conil

[Antonio]

Pide perdón por ser siempre una trolas

Anda que no me ibas a hacer tu paella en abril

[Eva]

Te pido, por Dios,

No te flipes y seas bien queda

[Antonio]

Lo tuyo es un don

Vendes humo una y otra vez...

[Estribillo]

Promesas incumplidas

Siempre la misma ruina

Si no vas a cumplir

Y siempre dices cosas por decir

No digas... que sea que se vienen cositas...