Eva Soriano celebra Halloween con una canción homenaje al cine de terror: �� Pobre Diabla... La cena está vomitando ��

Es Halloweeny ya se sabe la pasión de Eva Soriano por esta fiesta. Si por ella fuera, debería celebrarse durante toda la semana (o, por qué no, durante todo el mes).

La presentadora de Cuerpos especiales lo reivindicó al empezar octubre en su sección Eva le grita a una nube. Y ahora, que termina el mes y llega la noche del 31, ha preferido dar un giro y dedicar este espacio para celebrar "la mejor semana del año" y homenajear el cine de terror. "Es un pequeño tributo al cine de terror para todas aquellas pequeñas almas, para las almas a las que les encanta el terror, para los que la ven bajo una sábana, para los que lo hacen para luego pillar cacho... ", ha dicho la presentadora amante de este género desde que tenía ocho años y vio Resurrection de Christopher Lambert. "¡Vaya noche pasé más rara!".

"Cine de terror, has estado acompañándome en mis mejores momentos pero también en los terrores porque cada vez que tengo un mal día me pregunto ¿Y si veo Sinister que es mi lugar de confort? Pasajes del terror, sois mi todo", ha dicho vestida de la hermanastra fea de Shreck antes de dar paso a su verdadero homenaje, una canción dedicada al género y compuesta por cuatro melodías diferentes. ¡Dentro música!

🎵 Música de Pocahontas🎵

Has visto a un exorcista sacar una cruz

O has visto una sombra en Elm Street

Te ha arrancado Hannibal Lecter media cara

Te ha llamado por teléfono el Scream

O te has visto ya la cinta de The Ring

🎵 Música de Los Cazafantasmas🎵

Si tu abuela está hablando

Hablando en latín

A quién vas a llamar

¡Los Warren!

Si las cosas dan vueltas

Porque sí

A quién vas a llamar

¡Los Warren!

🎵 No me invitó de Mecano🎵

Nadie me invitó pero yo fui

Entre colmillos y ropa de cuero

Empezó a lloverme, la sangre del techo

Allí me colé con el Blade me planté

Cuchillazos para todos, sangre de beber

Vampiras chuponas, reviento con pistolas

No saldré vivo, lo pasaré bien

🎵 Pobre Diablo de Don Omar🎵

Pobre Diabla,

Tirando el agua bendita la acaban echando

Se pone como una bicha cuando está blasfemando

Pobre Diabla,

La cena está vomitando

Belén, abandona este cuerpo

Pobre Diabla,

Diciendo cosas muy feas, su madre insultando

Pegando saltando en la cama

El somier reventando

Pobre Diabla,

Que la están exortizando

Pobre Diabla,

Que la están exortizando

....