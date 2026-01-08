Eva Soriano, indignada con un seguidor de Instagram: "Ha dado por hecho que de joven era guapilla, y yo era un zurullo"

No le llames rabieta gorda, llámale ENFADO MAYÚSCULO.

Eva Soriano ha empezado 2026 muy enfadada con el comentario que un seguidor le ha dejado en Instagram. La presentadora de Cuerpos especiales ha estado de vacaciones en Tailandia (¿quién no lo sabe a estas alturas?) y en una galería de fotos publicada en redes recibió el comentario que le ha hecho poner el grito en el cielo.

"La verdad, estás superbien para tu edad. De joven has tenido que ser guapilla, a seguir conservando lo que queda", dice el texto al que le ha dedicado su sección Eva le grita a una nube y que ha compartido con los oyentes del morning de Europa FM.

"Os juro que no hay nada inventado. Parece que a mis 35 años soy la flor de La Bella y la Bestia que poco a poco se va marchitando. Ya no soy La Bella y la Bestia, soy La Vieja y la Bestia", ha apuntado consciente de que el comentario pretendía ser un piropo. "Pero es el piropo más envenenado que he visto en mucho tiempo".

"Lo que no puede ser es que se hable así de una mujer de 35 años o tenga la edad que tenga", se ha quejado para luego lanzar una reflexión: "¿Por qué las tías nada más nacer nos sentimos en un capítulo de 24 como si nos fuese a estallar una bomba y la bomba es nuestra juventud? No puede ser que estemos todo el rato con esa presión estético festiva de si lucimos más o menos jóvenes, si somos más o menos guapa".

La realidad es que Eva Soriano tiene 35 años y, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la esperanza de vida de una mujer es de 86 años. "Yo no soy vieja, según el INE estoy en mi plena juventud. Estoy viviendo en el colchón de verano porque soy joven", ha dicho para continuar con otra reflexión. "¿Por qué cuando una tía envejece no es una Sugar mami y se convierte en un Sugus pocho? No puede ser, tiene que ser para los dos lados", ha apuntado señalando que, para la sociedad en general, Nacho García está en su mejor momento y ella, en pleno declive.

Y de vuelta al comentario... "Este tío ha dado por hecho que yo de joven era guapilla, y yo de joven era un zurullo. Lo digo con todas las letras. Yo de joven no era guapa, no era nada. Me estaba formando. Yo cuando estoy mejor es ahora, en mis 35, que soy una tía chulísima, que tengo dinero, que soy bastante guapa, que me puse unos melondones que flipas gracias a mi trabajo y que no tengo por qué soportar que un señor que está en su casa amargado me venga a decir que si fui guapilla de joven. ¡Váyase usted a la mierda!", ha apuntado con risas de sus compañeros.

"Estas tetas son más mías que de nadie porque me las he pagado yo. He pedido un préstamo y los pagué a plazos", ha dicho respondiendo a todos los que le preguntan por su pecho para luego ponerse seria.

Eva Soriano ha terminado con una reflexión: "Estoy un poco cansada, y creo que todas las chavalas estamos ahí, que todo el mundo asocia que cuando una mujer se hace mayor pierde su belleza. la belleza es transversal. Tú puedes ser una tía guapísima y chulísima con 20 años y puedes estar que te rompes de buena con 55. La belleza es un sentimiento, las mujeres no tenemos fecha de caducidad, no somos un yogur".

Si tiene que sentirse vieja, quiere privilegios de vieja y dejar de trabajar y para viajar con el Imserso. Y un último mensaje para el autor del comentario: "Si para ti estoy vieja, cómeme la almeja".

