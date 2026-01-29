Eva Soriano improvisa una canción para los mochileros de Bali con la música de Antonio Molina

Eva Soriano hizo una promesa de buena mañana y ha sido fiel a sus palabras.

La presentadora de Cuerpos especiales ha empezado la tercera hora del programa dedicándole una canción a los mochileros de Bali, a los que dijo que escribiría un tema al leer la noticia de que el gobernador de la isla se está planteando exigir a los extranjeros sus últimos movimientos bancarios para evitar "turistas problemáticos".

Con la colaboración de Nacho García —que propuso incluir la palabra barco— y la música de Antonio Molina, Eva ha resumido la noticia con pocas frases y ritmo de fogones. ¡Dentro música!

Mochilero, mochilero

Enséñame el extracto

Porque si tú eres pobre,

Te vas en el primer barco

Mochilero, mochilero

Aquí no puedes venir

No queremos mochileros

No queremos pordioseros

En la isla de Bali

La cuestión es que en Bali todo es muy barato. "Con 50 euros eres capitán general", ha dicho el presentador del programa para sacar una última conclusión al hilo de esta noticia y la subida desproporcionada de los precios del alquiler. "Hemos estado hablando de que la gente cada vez se va a vivir más lejos... ¡Pues a Bali!", ha añadido para luego bromear diciendo que tarda lo mismo en llegar al estudio desde el Ensanche de Vallecas que desde Bali.