Eva Soriano, en contra de las 'morning person': "Todas las cosas buenas de la vida pasan en horizontal"

La vida ha hecho quejona a Eva Soriano, y "cargadita de verdad" ha llegado a Cuerpos especiales este jueves para hablar del estudio que publica Vogue, que demuestra que levantarte a las 5:00 horas a la larga te da sueño.

"La gente pensaba que iban a ser mucho más productivos por tener más horas, a las 11:00 horas hay un pico por el que estás cansado", ha detallado la cómica. El estudio dice que no hace falta levantarse tan temprano si no es por una obligación.

Y la presentadora tiene para aquellos que cumplían con eso: "Las morning personla 'M' era de la meningitis que le dieron de pequeños para pensar que a las cinco de la mañana era muy buena hora para hacer cosas".

Harta de madrugar tanto

"Todos los días me levanto a las cinco de la mañana, y no lo hago por gusto, sino por obligación" "¿Si tuviera la capacidad de quedarme durmiendo en casa me iba a levantar a las cinco de la mañana? Las cinco de la mañana son una hora de entrada, no una entrada de salida. Que quede bien claro".

Para Eva Soriano las peores cosas de la vida han pasado "en la vida, despierta", pero "jamás durmiendo": "Cuando duermo estoy feliz, tranquila, calentita... Poco se habla del confort de la cama en invierno".

"Pudiendo escoger entre estar en horizontal y en vertical... Todas las cosas buenas de la vida pasan en horizontal", ha soltado como chascarrillo subido de tono.

"Yo prefiero no madrugar y que Dios no me ayude"

Eva lo tiene claro: "Yo prefiero no madrugar y que Dios no me ayude". Además, señala que la gente envejece más por madrugar tanto.

"A Snorlax el Pokémon es difícil de matar porque está descansado", ha comparado la cómica. Y se ha puesto seria: "Dormir es también salud". ""Mi vida no es tan interesante como para plantearme no perdérmela un rato", ha defendido.

Soriano ha terminado con un mensaje claro: "¿Podemos dejar de precarizar nuestra vida y estar un poco más tranquilos? [...] Di no a la mentalidad de tiburón y abraza la mentalidad de lirón".