Eva Soriano propone a Carlos Rivera llamar a Malú y cantar juntos en un concierto: "Algo hay que hacer"

Carlos Rivera ha vuelto a Cuerpos especiales. El cantante mexicano ha regresado este martes para consolidar su título de invitado top, buen artista, buena entrevista y buen jugón. Porque su entrevista, para presentar la gira VIDA MÉXICO TOUR, ha terminado con un duelo con Eva Soriano. Spoiler: la presentadora se la jugó al todo o nada y no le salió bien.

Pero eso solo ha sido el final de la visita. Antes Carlos Rivera ha hablado largo y tendido sobre lo que podemos esperar de esta gira, con 12 fechas cerradas en España entre los meses de junio y julio. "Seguramente varias canciones de Vida... no estarán en el setlist", adelantó el cantante que en marzo lanzará la segunda parte de este EP que pasará a convertirse en disco.

"El EP se llama Vida... y ahora es Vida México. Ya lo cerramos. Así van a tener que entrar más canciones [en el setlist] y por lo tanto salir un par más de las otras", ha añadido el intérprete, cuya primera canción de esta segunda parte será una colaboración con Alejandro Fernández.

Vida México es un disco muy especial porque nace de una experiencia personal, la muerte de su padre hace tres años. "Es lo último que he vivido más intensamente y como compositor lo transformo en canciones", ha contado el cantante, señalando el caso de la canción Larga Vida, que no habla de los que se van sino de los que se quedan. Es la cara B de estas experiencias.

"Uno piensa mucho en la gente que se fue pero más importante es pensar en los que están aquí", ha añadido después de asegurar que no le importa mostrarse vulnerable en su música. Lo hace también en Sincerándome y reconoce que después de escribirla se sitió desahogado.

El disco además es un disco de mariachis. "De las cosas que más puedo disfrutar es una bohemia con mariachis", ha apuntado el mexicano, que llevaba diez años sin publicar un trabajo así. "Ahora vuelvo a hacerlo. Lo echaba mucho de menos", ha añadido Carlos Rivera que define Vida México como "una manera de utilizar todos los elementos del Día de los Muertos en un álbum".

"Las canciones como Larga Vida, No es para menos, Almas... Casi todas tienen que ver con una pérdida. Y la idea es que la gente venga a conocer mi país, mis canciones...", ha dicho.

Con un disco así entre manos, los conciertos de VIDA MÉXICO TOUR se plantean como una fiesta, un espectáculo que no solo sea una sucesión de canciones. "Me gusta que pasen cosas", ha apuntado el intérprete que ha confirmado que habrá mariachis sobre el escenario y al que no le ha parecido una mala idea la propuesta que le ha hecho Eva Soriano en un momento de la entrevista.

¿Por qué no llamar a Malú con la que canta Mal escrito? ¿Y si Malú no puede por qué no llamarla a ella que es su cover oficial? ¿Y qué tal los tres sobre un escenario? "Algo hay que hacer", ha contestado entusiasmado Carlos Rivera ante la propuesta y la coincidencia de que los tres son Piscis y el 15 de marzo, día de su cumpleaños y el de Malú, la cantante estará tocando en Las Ventas.

Desde el 28 de febrero al 27 de marzo Carlos Rivera tiene la agenda despejada. La idea no se presenta tan descabellada... y Malú ya propuso una colaboración a Eva Soriano después de escucharla cantar Devuélveme la vida con Antonio Orozco.