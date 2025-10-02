Eva Soriano: "¿Por qué Abel Caballero tiene más derecho que los que nos gusta Halloween?"

Eva Soriano está de celebración. Para la presentadora de Cuerpos especiales, la fiesta de Halloween empieza el 1 de octubre y de ahí que haya empezado a desear Feliz Halloween a la gente. ¿Problema? Hay quien le recrimina ir tan adelantada y de ahí que haya utilizado su sección Eva le grita a una nube para responder.

"¿Por qué el 2 de octubre no se puede decir Feliz Halloween y hay gente que llega noviembre y dice que ya es Navidad?", se ha quejado al empezar su sección citando, como no podía ser de otra manera, al alcalde de Vigo. "¿Por qué Abel Caballero tiene más derecho que los que nos gusta Halloween?", ha añadido sobre la ciudad gallega donde se encienden las luces de Navidad a mediados de noviembre.

"Tengo un calendario de Adviento para Halloween. En lugar de chocolatitos tengo mensajes de mi ex que eso sí que asusta"

Al final, la Navidad dura dos semanas y Halloween solo unas horas. Es muy poco tiempo de fiesta. "Tú estas dos semanas diciendo Feliz Navidad, Feliz Navidad. ¿Qué nos queda a los de Halloween? Un día, una noche", ha apuntado reivindicando su derecho a ir desenado Feliz Halloween todo el mes.

"Yo no me pongo abrigo en octubre, me pongo una sábana por encima. Yo no bebo agua, bebo granadina", ha añadido antes de contar que tiene su propia cuenta atrás. "Tengo un calendario de Adviento para Halloween como el de Navidad, pero en lugar de chocolalitos tengo mensajes de mi ex que eso sí que asusta".

Eva ya tiene tres disfraces comprados, uno para cada estación de Halloween. "El Halloween tempranero cuando te vistes al principio de octubre; el disfraz de preHalloween para dos días antes; y el disfraz tocho de Halloween con el que vas a tu pasaje del terror de confianza", ha apuntado la presentadora reclamando que los amantes de esta fecha puedan "estar todo el mes viendo películas de terror".

"Y si Mariah Carey puede cantar a principios de noviembre que es Navidad, creo que la gente de Halloween deberíamos tener una canción para iniciar la etapa", ha apuntado antes de lanzar una propuesta musical con la colaboración de Javi Sánchez. ¡Dentro música!