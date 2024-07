Eva Soriano recibe el impacto de una cáscara de plátano en directo en 'Cuerpos especiales'

Caso cerrado. El denominado como Juicio del Plátano ha llegado a su fin.

Todo comenzó el pasado mes de febrero, cuando Eva Soriano lanzó sin querer una cáscara de plátano al aire y esta, que viró en su trayectoria, impactó directamente sobre Roberto Rahona, community manager y guionista de Cuerpos especiales.

Fue entonces cuando el joven decidió interponer una querella contra la presentadora. Laura del Val ejerció como final y Nacho García se puso la toga de juez para examinar el caso al detalle. Después de una sopesada deliberación, la sentencia lo dejaba claro. Roberto Rahona tendría la oportunidad de devolver la agresión con la misma moneda, es decir, tendría luz verde para tirarle una cáscara de plátano a Eva en cualquier momento.

Y ese momento ha llegado. Justo la semana que el equipo coge vacaciones, Roberto ha sorprendido a Eva y se ha cobrado su propia venganza. "¿Pero cómo no me he dado cuenta, si lo he visto?", se preguntaba Eva, sorprendida por el impacto.

