Eva Soriano saca los colores a Valeria Ros: "Por tu culpa tuve un encontronazo con Úrsula Corberó"

Jueves de risas en Cuerpos especiales. Valeria Ros ha venido a presentar su obra de teatro Turismo Rural y ha arrancado buenas carcajadas a los presentadores.

"Yo lo que soy es buena actriz. Lo de la comedia sin más", ha dicho con ironía nada más empezar sobre este debut teatral que podemos ver de miércoles a domingo en el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid. "Me llamaron y dije. ¿Por qué no? Soy un camaleón", ha añadido también en tono de humor.

Valeria Ros presenta una comedia de terror en la que interpreta a una mujer que va con su pareja a una casa de turismo rural para tener un hijo y en seguida empieza a pasar de todo. "Cuando termina la obra digo a mis compañeros. ¿Creéis que se ha notado que yo no soy actriz?", ha dicho sobre el resto del elenco de la obra en la que participan Paco Déniz, Jordi Galcerán, Mamen García, Carlos Chamarro y Lucas Miramón.

"Mi sensación es que mis caras son las de la rubia de Scary Movie", ha añadido al hablar de la obra que dura una hora y media pero da la sensación de que son solo 15 minutos. "Hay tanto giro de terror, tanto susto...", ha contado la cómica y actriz que se llevó un día a su hija Federica al ensayo. "Casi le mato", ha apuntado sobre los sustos que se llevó y que han hecho a Eva y Nacho imaginarse las memorias de la hija de Valeria Ros. ¡Deseando que salgan!

Valeria Ros compagina la obra de teatro con el late night Vale Ya!, un formato en el que reconoce que se siente cómoda. "No sé si es la cercanía del sofá pero cuanto más cerca tengo a alguien, más confianza", ha dicho para luego apuntar que le encantaría que fuese de invitado Mario Casas y no para tirarle la caña.

"Mario, no te voy a meter ni media ficha. Es simplemente para que promociones la película. Sé que estás con Melyssa Pinto y os deseo lo mejor", ha apuntado mirando a cámara para tratar de convencerlo. "Es solo para que estés cerca".

La caña de Valeria Ros y la noche con Chino Darín

El mensaje de Valeria Ros a Mario Casas ha sido la percha perfecta para que Eva Soriano le haya leído la cartilla a su amiga. "Para de tirarle la caña a gente porque me estás fastidiando a mí", ha dicho la presentadora del morning de Europa FM.

"Por tu culpa tuve un encontronazo con Úrsula Corberó. Porque tú en algún momento de tu vida cogiste y dijiste Qué onda con el Chino Darín ", ha añadido provocando la risa de Valeria, que ha contado toda la historia.

Todo fue hace tres años. "Era otra Valeria", ha dicho antes de contar cómo transcurrieron los hechos en una entrega de premios. "Entrevisté a Chino y dije Qué chico más guapo... Y, cuando fuimos a la fiesta de después lo vi demasiado guapo y llegué al punto de palurda de decirle Antes me gustaba más tu padre..."

"Lllegué al punto de palurda de decirle a Chino Darín 'Antes me gustaba más tu padre..."

El caso es que Valeria Ros se enamoró. "Y no sé por qué, como es argentino, parece que eres correspondida. Los argentinos te atienden, te escuchan, por eso son psicólogos", ha seguido Valeria Ros que llegó a la conclusión de que el sentimiento era mutuo.

"Llegué a casa y le abrí un DM y le puse Ya he llegado, como si fuera la novia", ha explicado la cómica que explicó esta historia en el programa de David Broncano y sacó el pantallazo. "Cuando lo abrí vi que no le había escrito lo que pensaba, peor. Olía a licor el mensaje. Era Que sepas que eres el hombre más morbodo que he visto en mi vida y ahí se quedó".

La sección la vio Úrsula Corberó, que tiempo después coincidió con Eva Soriano en una alfombra roja. "Yo a Úrsula por catalana, por actriz y por persona increíble la admiro muchísimo", ha cogido el guante Eva Soriano para terminar la historia. Se acercó a la actriz y... "claro, es que Valeria y yo somos el mismo tipo de Pokémon. Somos cómicas, rubias, muy graciosas y muy atractivas, así que a poco que nos veas una de las dos es".

"Yo me acerco a Úrsula y le dijo, Tía, soy muy fan tuya... Y me dice, Ah, tú eres la de Chino... Tú, le tiraste la caña a mi marido... Y pensé, ¿Yo le he tirado a Chino Darín? ¿Cuándo?... Y le dije ¿Cuándo me has visto a mí tirándole la caña a tu marido? Y me dice, Tú saliste a contarlo en lo de David. Y le dije ¿Estás segura de que fui yo y no era Valeria Ros?", ha añadido Eva para cerrar la anécdota que ha llevado a Nacho García a nombrar a Valeria y Eva, las nuevas Patty y Selma.

"¿Os podéis imaginar el bajón que me dio? No se quedó con mi cara. Ni le impactó ni media", ha apuntado la invitada entre risas para llegar a una conclusión. Ninguna de las dos tiene nada que hacer con el argentino.