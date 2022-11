Eva Soriano y Soraya Arnelas se convierten en Marta y Marilia con 'Apretones fuertes', su nuevo hit

La visita de Soraya Arnelas a Cuerpos especiales ha terminado por todo lo alto. Eva Soriano e Iggy Rubín tenían un juego musical preparado para la cantante muy a tono con el título de su último single, S3NGUDA PART3, que ha presentado en el programa.

Se trata de imaginar las segundas partes de las canciones, en este caso de Lo echamos a suertes, de Ella Baila Sola, el dúo compuesto por Marta y Marilia. Cuando han sonado las primeras frases del tema en los que cantan "por qué ya no me baila un gusano en la tripa" Soraya ha preguntado si se trataba del anisakis, e Iggy le ha respondido que por ahí iban los tiros.

Eva ha explicado a la intérprete de S3NGUDA PART3 que iban a versionar la canción, ahora titulada Apretones fuertes, a lo que Soraya no ha dudado en expresar que lo que iban a hacer a continuación era lo más parecido a un pase de micros en OT, programa del que salió la artista.

La presentadora y la cantante han cantado este nuevo temazo de Eva Soriano, y sus voces juntas no podían sonar mejor, además de contar con una letra que no tiene desperdicio. Iggy, mientras tanto, no ha podido evitar partirse de la risa.

LETRA APRETONES FUERTES

Parece que era grave / el gusano en la tripa.

Cuando sonó el teléfono y escucho al doctor

Y es que no le gustó / lo que vio en la última cita

Y tienen que ingresarme para una operación.

Será alguna tenia o algo más fuerte.

Y yo pensando que / eran cosas de quererte.

Ahora me cuesta tanto tener buena cara

Aguanto un poco más, con apretones fuertes,

apretones fuertes…

¿Te lo has perdido? ¡Dale al play y vuelve a escuchar esta maravilla musical de Eva Soriano ft Soraya Arnelas!