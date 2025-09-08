La canción de Eva Soriano para quejarse de la vuelta a la rutina: "Quiero la Dolce Vita y no estar a las 9 en la camita"
Eva Soriano ya está cansada de madrugar. Con lo bien que estaba en Mykonos... La presentadora de Cuerpos especiales está harta y lo dice claro en su primer hit de la temporada. Ni una sola palabra de Paulina Rubio ahora es Ni una sola mañana (Que yo no me levante estando amargada). ¡Dentro música!
¿Quién tiene gana de volver a la rutina y de que le suene el despertador cada mañana? Eva Soriano, no.
Hace dos semanas que volvió de vacaciones y la presentadora de Cuerpos especiales reconoce que ya no puede más. "Estoy hastiada, estoy cansada, estoy gris", le ha dicho a Nacho García este segundo lunes postvacacional antes de dar paso a su primer hit de la temporada. "Ayer estuve llorando con los Warren. No estoy bien, estoy mal", ha añadido para cantar después la canción escrita por Irene García y con música de Paulina Rubio. "Ni una sola mañana | Que yo no me levante estando amargada", dice la versión 2.0 de Ni una sola palabra.
Eva Soriano hace suya 'Ni una sola palabra'
Está pasando, volvemos a la rueda
No estoy en Tokio, en Cádiz, ni en Creta
Por qué trabajar
Quiero un combinado
Qué está diciendo de un mail atrasado
Hay luces LED que iluminan mi camino
Resignación es mi nuevo apellido
Mundo laboral, vivo disociado
Parezco el meme del zorro disecado
Miro las fotos de lo que fue el verano
Brillo en los ojos, amigas, maromazos
Pero ya no queda nada
Cenizas frescas de mi realidad
Ni una sola mañana
Que yo no me levante estando amargada
Estando en Mykonos no me pasaba
Solo quiero volver
Quiero la Dolce Vita
Y no estar a las 9 en la camita
La vida era plena y ahora solo hay estrés