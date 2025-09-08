La canción de Eva Soriano para quejarse de la vuelta a la rutina: "Quiero la Dolce Vita y no estar a las 9 en la camita"

'Ni una sola mañana que yo no me levante estando amargada'

¿Quién tiene gana de volver a la rutina y de que le suene el despertador cada mañana? Eva Soriano, no.

Hace dos semanas que volvió de vacaciones y la presentadora de Cuerpos especiales reconoce que ya no puede más. "Estoy hastiada, estoy cansada, estoy gris", le ha dicho a Nacho García este segundo lunes postvacacional antes de dar paso a su primer hit de la temporada. "Ayer estuve llorando con los Warren. No estoy bien, estoy mal", ha añadido para cantar después la canción escrita por Irene García y con música de Paulina Rubio. "Ni una sola mañana | Que yo no me levante estando amargada", dice la versión 2.0 de Ni una sola palabra.

Eva Soriano hace suya 'Ni una sola palabra'

Está pasando, volvemos a la rueda

No estoy en Tokio, en Cádiz, ni en Creta

Por qué trabajar

Quiero un combinado

Qué está diciendo de un mail atrasado

Hay luces LED que iluminan mi camino

Resignación es mi nuevo apellido

Mundo laboral, vivo disociado

Parezco el meme del zorro disecado

Miro las fotos de lo que fue el verano

Brillo en los ojos, amigas, maromazos

Pero ya no queda nada

Cenizas frescas de mi realidad

Ni una sola mañana

Que yo no me levante estando amargada

Estando en Mykonos no me pasaba

Solo quiero volver

Quiero la Dolce Vita

Y no estar a las 9 en la camita

La vida era plena y ahora solo hay estrés