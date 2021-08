Hoy martes 31 de agosto se cierra a las 23.50 el mercado de fichajes, por lo que es la hora límite para saber si finalmente Kylian Mbappé se convertirá finalmente en futbolista del Real Madrid.

Tenemos en el programa al periodista deportivo Siro López que nos da su veredicto sobre el tema: "Yo creo que pueden haber sorpresas. Todo el mundo es muy pesimista con el tema de Mbappé porque se dice que el Paris Saint-Germain se ha cerrado en banda y que no hay una posibilidad de que llegue Kylian Mbappé, pero yo mantengo las esperanzas abiertas".

"Recuerdo que esta historia se vivió con Ronaldo Nazário, el jugador brasileño que vino en 2002 al Real Madrid, y el fichaje se cerró a las 23.55h. Entonces hay que mantener la expectativa", añade.

Pero estos fichajes in extremis también pueden salir mal. Iggy Rubín le recuerda lo que ocurrió con David de Gea, que por apurar tanto no llegó el fax, aunque Siro no lo tiene tan claro: "Dicen que eso puede ser una leyenda negra y una excusa que al final tumbó el fichaje de de Gea y que se utilizó el mal funcionamiento del fax. Pero es verdad que también fue un fichaje frustrado agotando el tiempo hasta el último segundo y a final no entró el acuerdo"