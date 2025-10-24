Fito Cabrales presenta disco con una canción muy especial: "Es la única que hemos dejado de la maqueta"

Fito Cabrales, "uno de los mejores artistas del mundo", visita el pisito de Cuerpos especiales para presentar el nuevo álbum de Fito y Fitipaldis tras cuatro años de silencio, titulado El monte de los aullidos. "Estoy aplaudiéndome a mí mismo", dice el artista entre risas nada más empezar la entrevista.

"Tengo la sensación siempre de grabar mi primer disco", cuenta sobre este álbum, que lleva grabado desde antes del verano e incluye temas como Los cuervos se lo pasan bien y A contraluz. "Llevas mucho tiempo trabajando en algo, pero las canciones no las haces solo para ti, sino para la gente. Es mucho tiempo desde que uno se pone a trabajar, grabas el disco... Vas esperando, y dices: 'Para qué grabo esto, si no va a salir hasta...'. Y llega". Si por él fuera, sacaría el álbum nada más terminarlo: "Menos mal que no soy yo la discográfica. Con esa ansia no se puede vivir".

El bilbaíno asegura que le gustaría que sus canciones le hicieses la vida un poco mejor a alguien. "A mí me sucede cuando escucho la música de la gente que me gusta", reconoce. "Hago discos para definirme. Quiero decir lo que soy, cómo me siento... y eso lo hago a través de los discos. Es rock, es divertido, es una cultura, pero es la forma en la que tú entiendes el mundo. Y se lo explicas a los demás".

La canción más especial del álbum

Para Fito Cabrales, hay una canción del disco diferente a las demás: La noche más perfecta. "La grabamos en la maqueta, me puse a tocarla y la banda empezó a seguirla. Se tocan muy pocas notas, estaba afónico de tanto ensayar...", dice mientras Nacho García y Lalachus no dan crédito a que su voz afónica suene así de bien.

Fito y Fitipaldis estuvieron una hora tocando en el estudio para grabar la canción de nuevo, pero finalmente decidieron publicar la maqueta. "No tenía ese sentimiento. Es la única canción que hemos dejado de la maqueta. No conseguimos darle esta magia en la siguiente sesión", admite en un paralelismo con Nebraska, el álbum que Bruce Springsteen grabó en su propia casa.

El repertorio de la gira ya está elegido

Fito Cabrales desvela que el grupo ya tiene seleccionadas las canciones que tocarán con su gira Aullidos Tour, que cuenta con 38 conciertos en 28 ciudades. Sin embargo, el trabajo de descartar temas de otros álbumes no fue nada fácil... "Cuantos más discos vas teniendo, tienes que ir eliminando repertorio. Lo haces en plan dictador; si no, no hay forma", admite.

"Tú ya te tienes que montar un Eurovisión de ti mismo", bromea Nacho García. "Las gallinas que entran por las que salen", añade Lalachus. Fito y Fitipaldis tocarán unas seis canciones del El monte de los aullidos en sus próximos shows, por lo que han tenido que eliminar otras seis del setlist. "Realmente, la ilusión son las canciones nuevas. Además, en esta gira vuelven Jorge [Arribas] y Diego [Galaz], de Fetén Fetén. Hay muchas cosas que nos hacen ilusión", cuenta.