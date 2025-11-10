La formación original de Obús vuelve a reunirse en el Palacio Vistalegre: "El primer día sonamos como el culo"

La formación original de Obús vuelve a subirse a un escenario. La mítica banda de heavy metal de los 80 se volverá a juntar con su público el sábado 13 de diciembre en el Palacio Vistalegre de Madrid por empeño de su mánager David.

"Nos hicimos un poco de rogar hasta que nos pusimos de acuerdo", han confesado Fortu, Paco y Fernando durante su visita este lunes a Cuerpos especiales. Los tres fundadores del grupo —solo faltó Juan Luis— han visita a Eva Soriano y Nacho García para hablar de esta cita a la que llegan con muchas ganas y agradecimiento a David. "Tenía muchas ganas de vernos a los cuatro juntos. Al final lo consiguió".

Los cuatro llevaban 21 años sin sin tocar juntos pero el día que se reunieron en la sala de ensayo "parecía que no había pasado tanto tiempo". Otra cosa fue lo que ocurrió cuando empezaron a tocar. "Sonábamos como el culo", han señalado entre risas. "Decíamos, 'Madre mía, qué malos éramos".

Muchas horas de ensayo después pueden decir que todo ha cambiado y el del 13 de diciembre será un concierto inolvidable en el buen sentido. Para el público y también para ellos, que no descartan que les caiga la lagrimilla. "Ver otra vez a la banda encima del escenario y ver a toda la gente vibrando con nosotros...", han confesado sobre lo emocionante de la cita a la que irán con pañuelo por lo que pueda pasar.

Contentos con lo que se viene, los tres han asegurado que no ha sido problema cuadrar sus agendas para ensayar —otra cosa ha sido la fecha del concierto— y han coincidido al señalar que entre el publico habrá tres generaciones. Están convencidos de que estarán los padres (ahora abuelos) que en su época vieron en dieron a la formación original, los hijos (ya padres) a los que contagiaron su pasión por el grupo y los nietos que, de alguna manera, han heredado este gusto musical.

Obús contra Barón Rojo

La visita de Obús en Cuerpos especiales ha llevado a hablar inevitablemente de Barón Rojo, la otra mítica banda de heavy metal con la que ya han empezado a compartir citas musicales.

No es que hayan enterrado el hacha de guerra, pero ahora la rivalidad está atenuada. "En aquella época saltaban chispas", han contado sobre el enfrentamiento "muy fomentado por la oficina de contratación y que se trasladó a los fans". "La gente era de Barón o de Obús. Se empezó la cosa de la polarización. Empezó en el heavy metal", han bromeado los músicos que no podían compartir escenario ni camerinos con sus rivales.

"Era la salsilla. Nos benefició a los dos", han reflexionado sobre esa rivalidad de la que dice que "con el tiempo ya no hay arreglo".