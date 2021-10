Gerbass (Sidecars): "Si no hubiéramos empezado en salas como Costello ahora mismo estaríamos locos"

Los hermanos Paco y Dani Marín, impulsores de Costello Club, una de las salas de conciertos más míticas de Madrid, anuncian su cierre definitivo causando una gran tristeza entre los amantes de la música en directo.

"Querida familia del Costello Club, queremos comunicaros que después de 16 años de andadura hemos decidido terminar esta etapa de nuestro club", han empezado escribiendo en un extenso mensaje de despedida en redes sociales.

Lejos de ser una consecuencia por la crisis sanitaria que tanto ha perjudicado a las salas de conciertos y a la música en directo, los hermanos Marín han explicado que el cierre viene motivado por una reflexión de los socios al querer finalizar una etapa de sus vidas, de la que añaden: "Hemos cumplido, con creces, todos los objetivos, retos y sueños que nos marcamos cuando comenzamos esta aventura".

Una triste noticia para las muchas personas que han disfrutado de conciertos y han descubierto a artistas en esa pequeña sala con un aforo de poco más de 100 personas. Pero también para los innumerables músicos y bandas que empezaron sus trayectorias en ese local, ente las que se encuentran Izal, Vetusta Morla, Supersubmarina, Pereza o Sidecars.

Por este motivo tenemos en Cuerpos especiales a Gerbass, bajista de Sidecars, que lamenta que cierre un lugar tan importante para la música en directo. Además, Costello Club abrió sus puertas en 2006 y un año después se formó la banda, encontrando en Costello su cuna para formarse: "Los hermanos Marín, Paco y Dani, en 2007 nos ficharon. Y más o menos fue nuestra sede. Nos decían que teníamos que ir periódicamente para empaparnos de cómo era este el mundo. Éramos unos chavalitos y vamos que si lo aprendimos".

Gerbass pone en valor la importancia que tienen este tipo de salas para dar una oportunidad a los artistas que necesitan crecer a base de directos: "Si no tienes ese sustrato para crecer no tienes nada. No tienes oportunidad de salir a no ser que pegues un pepinazo en la tele rollo Operación Triunfo. La manera natural de hacerlo es en las salas, donde nacemos todos y empezamos a tocar y empezamos a ver como es ese sentimiento de subir a un escenario".

"Si no hubiéramos empezado en salas como Costello ahora mismo estaríamos locos, si hubiésemos empezado al revés". añade. Tanto marcó Costello Club la vida de Sidecars, que hablan de la sala en su tema Noche en velero: "Era un recreo la parte de atrás del Costello".

"Cuando se escribió esa canción la parte de atrás del Costello tenía como unas colchonetas donde, a parte de algún borracho de la noche anterior, habían buenos momentos y buenas relaciones", explica entre risas Gerbass,

Por último, el bajista se despide recordando la importancia que tiene cuidar de las salas de conciertos: "Aportan una identidad que es necesaria para el ocio nocturno".