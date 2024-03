Gorka Urbizu presenta su primer disco en solitario: "Me he despojado de la distorsión"

La sorpresa llegó el 15 de enero de 2024 de la mano de Gorka Urbizu. El fundador de la mítica banda de rockBerri Txarrak lanzó de manera inesperada el disco Hasiera Bat, su primer trabajo en solitario en el que apuesta por un cambio de registro.

"Llevaba 25 años en Berri Txarrak, que era un grupo muy de rock, muy de distorsión, vivíamos del hardcore, del metal, del punk... De todo el espectro del rock. Me he quitado la distorsión y lo firmo con mi propio nombre. Es un disco muy crudo... La mayor diferencia es esa", ha contado a Eva Soriano y Nacho García en su visita a Cuerpos especiales. "Todo está más a flor de piel y eso va a favor de la emoción".

Urbizu da un giro en este trabajo que define como "muy básico". "Esa aparente sencillez es lo distinto. Hace falta una madurez artística para atreverse a hacer esto", ha añadido sobre el trabajo con los productores Jordi Matas y Joan Pons.

Ellos formaban parte del elitista grupo que conocía la estrategia de Urbizu de lanzar el disco por sorpresa y que le repetía que era una apuesta arriesgada. "¿En serio que lo vas a sacar si ningún tipo de adelanto?", le preguntaban sobre su particular forma de reivindicar la sorpresa frente a la tendencia actual de adelantarlo todo con vídeos de making of y teasers. "A veces llega la canción ya no interesa".

Al final, su objetivo ha sido seguir el ritmo tranquilo del disco y salirse de la vorágine: "Quería evitar lo de 'se vienen cositas'... Me gustaba la idea de que el público llegara de una manera muy pura, sin ningún tipo de condicionante".

Teoría Bat, una canción en un teatro de 1904

Hasiera Bat incluye la canción Teoría Bat, con un punto nostálgico a la par que romántico.

Gorka grabó el tema en un teatro de Lleida de 1904. "[Trabajar en un espacio así ] Es muy inspirador. A veces los estudios son sitios asépticos, muy obsesionados con que no se cuelen sonidos... y acaba siendo sitios muy fríos", ha contado sobre su trabajo en este espacio. "Esto es un teatro antiguo, con su maderita, unos ventanales increíbles...", ha añadido sobre el Teatre de Ca l'Eril de Guissona (Lleida).

25 años de Berri Txarrak

El disco de Gorka Urbizu viene acompañado de un gira, que está colgando el cartel de SOLD OUT a gran velocidad. La tranquilidad del disco contrasta con el boom de la venta de las entradas.

Por ahora no hay en su agenda ningún festival, aunque Urbizu apunta que alguno se sumará pronto. Serán pocos. "No es un disco muy de festival, es más de invierno, más de pana".

Y hablando de giras, es inevitable hablar de los 25 años de Berri Txarrak y de las anécdotas vividas durante el tour aniversario. "El concierto número 1000 fue en Nueva Zelanda", ha señalado el artista sobre esta gira que llevó a la banda a Corea, Tailandia, Australia y Nueva Zelanda.

También tuvieron parada en Nantes (Francia), donde actuaron ante solo una persona. La historia es que un hueco libre e improvisaron este show. "Era un mal día. se mascaba la tragedia, pero fue divertido", ha recordado sobre aquel día en el que su único fan se compró dos camisetas de recuerdo por pena.