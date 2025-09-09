Iñaki López presenta en 'Cuerpos especiales' su nuevo concurso: 'Tesoro o Cacharro'
El presentador Iñaki López se ha pasado por Cuerpos especiales para presentar junto a Eva Soriano y Nacho García Tesoro o Cacharro, el nuevo concurso de La Sexta que presenta y que se estrena esta misma noche en prime time.
"Es de esos nombres que no se le olvidan a nadie", ha indicado el presentador, que confiesa que no se siente nervioso ante el estreno porque, "una vez grabado y echado el niño a andar... ¿Qué más puedes hacer?".
En este show, además de los dos concursantes, "que tienen que elegir entre 20 objetos y quedarse con el objeto que creen que es el más caro (...) Hay objetos de hasta 50.000 euros", también acudirán invitados famosos como Boris Izaguirre, Antonio Resines, Alaska o Santiago Segura, y "aportan un objeto suyo". Además, ha recordado a modo de anécdota cómo fue la participación de la cantante Ainhoa Arteta, "que es coleccionista de colecciones y suele acudir a subastas y cuando algo le gusta... Tiene un huevo de dinosaurio".
Eso si, ni el mismo Iñaki López conoce el valor de los objetos. "Lo prefiero porque se me escaparía", ha reconocido entre risas.