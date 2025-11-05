Iván Ferreiro: "Critico a mis compañeros que hablan mucho en los conciertos"

Iván Ferreiro está inmerso en la preparación de su gira Hoy x Ayer para celebrar 35 años de carrera pero este martes se dio el día de vacaciones para viajar a Madrid a ver a Radiohead. "Ojalá pudiera verlos todas mis vacaciones", ha dicho el cantante al empezar su entrevista en Cuerpos especiales, confesando que tenía más ganas de hablar del concierto que de su próximo proyecto. "Fue maravilloso pero ya sabéis. Al que le gusta, le gusta y al que no, cree que somos unos intensos", ha apuntado entre risas para luego hablar de su tour.

"Da entre alegría y mal rollito", ha confesado a Eva Soriano y Nacho García. "Cumplir tiene esas cosas. ¿No os pasa en los cumpleaños que estáis contentos pero con mal rollito?", ha preguntado el cantante de 55 años.

La gira Hoy X Ayer arranca en mayo de 2026 en Bilbao y se cierra en septiembre en Madrid y, por ahora, solo tiene diez fechas anunciadas. "Que se den prisa en comprar las entradas...", ha respondido Ferreiro a la pregunta de si habrá más conciertos. "Que compren y luego ya veremos...", ha añadido jugando al despiste.

De momento hay diez shows e Iván Ferreiro, al que aún le queda un concierto del Fin de Gira Trinchera Pop, reconoce que después de 35 años de carrera le sigue emocionando vender entradas. "Siempre que salgo a tocar y la gente aplaude, flipo. Siguen viniendo...", ha señalado sobre sus sensaciones.

"Vender entradas es una cosa muy complicada. Estamos acostumbrados con las grandes estrellas pero el acto de comprar una entrada es una movida, que alguien se gaste su dinero...", ha reflexionado. "La entrada se da por hecha pero no, que uno decida coger parte de su sueldo para venir a verte, que decida que ese día va a moverse a un sitio... Es de agradecer que alguien quiera pasar dos horas oyendo tu chapa".

Lo dice pero en realidad Iván Ferreiro es de los que habla poco en los conciertos. "No digo ni mú. En el primer tema digo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? y no digo nada más", ha dicho. "De hecho, critico a mis compañeros que hablan mucho en los conciertos. A Andrés Suárez le digo. Tío, no puedes dar esa chapa. Con toda esa chapa estamos perdiéndonos tres o cuatro canciones", ha seguido el cantante que tiene una lista de artistas a los que abronca por hablar más de la cuenta.

"A los Love of Lesbian, a Santi Balmes, le digo Hablaste mucho, Santi, y él, ¿tú crees?Por tu puta culpa me he quedado sin escuchar tres temazos tuyos increíbles. Joder, ¿por qué me cuentas esta movida? Yo no vine a reír, vine a oír la canción", ha seguido.

Esto de no hablar viene de los tiempos de Piratas. "Tocábamos tres canciones y decíamos Buenas noches, somos Piratas y somos de Vigo. Ahora, en mis shows ya no hago ni bis. Digo Hola, qué tal, vamos a tocar esto, voy a cantar más y a dar la chapa menos y que sepáis que cuando acabemos hemos acabada. No vamos a hacer ese teatrillo de 'otra, otra, otra", ha añadido con total sinceridad. "Yo en principio les digo no tengo ningún interés en bajarme que digáis 'otra, otra 'cuando sabéis que voy a salir y lo tengo apuntada en una lista. Tengo una lista que dice que voy a tocar tres más. ¿Para qué? No tiene ningún sentido. Yo me enfrío, soy mayor..."

No le gusta hacerlo sobre el escenario ni tampoco cuando está en el público: "Yo cuando voy y pido otra tampoco me gusta. Somos adultos, dejémonos de tonterías".

Iván Ferreiro no se anda con rodeos y tiene claro que esta dinámica será la que marque su gira 35 años. "No voy a dar mucho la chapa, ni hablando ni cantando. Mejor que se queden con ganas", ha dicho el cantante, que seguirá la normativa municipal y no se extenderá demasiado con los bolos. La normativa mata el rock es el lema de su banda.

Por ahora el cantante está dibujando el setlist, en el que seguro estará Hoy X Ayer, una canción que le encanta y acaba de regrabar y que le da nombre a la gira.

"Tengo una lista aproximada, lo malo es que va creciendo cada día porque llega alguien y dice ¿no vais a tocar...?", ha dicho cuando Eva y Nacho se han interesado por las canciones elegidas. Al final todo dependerá de los ensayos, ha señalado el cantante, que ha bromeado sobre la presencia (o no) de Turnedo o Años 80. "No tengo ni idea. Está por ver. Están en la zona roja", ha dicho quedándose con los presentadores.