Javier Gurruchaga 'gurruchaguea' en Cuerpos Especiales y graba una promo para el programa

Javier Gurruchaga se ha acostado un poco más tarde de lo habitual para venir a Cuerpos especiales. El actor, cantante, Medalla al Mérito de Bellas Artes y líder de la Orquestra Mondragón se acuesta habitualmente a las 7 de la mañana pero se ha saltado su norma este martes para encontrarse con Eva Soriano y Nacho García.

"En esta profesión trabajas de noche y cuando la gente se relaja salimos a actuar. Tengo cogido el vicio que se acrecentó con la pandemia. Sobre las 7:00, 7:30 me empieza a caer el párpado", ha contado para sorpresa de nuestros presentadores. "Vengo medio colocado por la falta de sueño, estoy en una nebulosa, una neblina..."

El cantante tiene entre manos la preparación del concierto 40 aniversario del disco Rock & Roll Circus el viernes 28 de marzo en el Teatro Circo Price de Madrid. "Es una manera de celebrar que seguimos aquí vivos. Es un disco que explica mejor que nunca lo que queríamos hacer con la Orquesta. Reivindicar el directo ahora que tantos grupos van con mucha cara a actuar con playback. Nosotros siempre hemos reivindicado el directo y es lo que vamos a ir a hacer al Circo Price", ha dicho el músico que empezó en los años 70 en San Sebastián. "El vivo, el instrumento, el cantar, el tener la voz a punto... Nunca hemos querido dar gato por liebre al público".

Para Gurruchaga hay mucha gente que no sigue esa máxima, y "mucha gente del público que no se entera". "Hay gente que ni afina, otros que solo tienen que mover la boca... y luego cuando falla el autotune...", ha seguido imitando lo que pasa cuando se produce "esta putada".

El concierto del Circo Price es uno más de la gira de la Orquesta Mondragón, ha añadido Gurruchaga que empezó como botones antes de saltar al entretenimiento. "Lo que más me gusta es el directo. Actuar en directo, cantar... El cine, que habré hecho unas 30, 40 películas... empiezas por el final, luego el medio, luego no te llaman...", ha añadido sobre cómo es trabajar en una película (de argumento un poco loco, todo hay que decirlo).

"Esto empiezas y si va la cosa para arriba, nos ponemos todos muy contentos. Eso es un concierto. La televisión también me gusta pero es una especie de primo hermano de todos", ha apuntado.

Los compositores de Javier Gurruchaga

La música de la Orquesta Mondragón viene de la mano de grandes compositores como Luis Alberto de Cuenca o Joaquín Sabina sobre los que también ha hablado Javier Gurruchaga.

"El que marcó el espíritu de la Orquesta, ese humor negro fue Eduardo Haro Ibars"

"El primero fue Eduardo Haro Ibars, empezamos a trabajar juntos cuando vino a vivir a Madrid. Es un gran poeta y nos veíamos en los hostales y pensiones. Lo que queríamos era estar un rato en el grabador. Le pasaba la melodía, él me decía 'a ver si esto, ¿te encaja?' (...) Él fue el primer letrista con el que lo hice de manera tan rudimentaria", ha contado.

"Luego Fernando González de Canales, Luis Alberto, Moncho Alpuente... Me han hecho canciones Manolo Tena, por supuesto Sabina y son muchos años de carrera. El que marcó el espíritu de la Orquesta, ese humor negro fue Eduardo Haro Ibars".

Son muchos letristas y muchos años. En 2026 la Orquesta Mondragón cumple 50 años. "Yo tenía 18 y estaba trabajando en un banco. Luego por la tarde estudiaba saxofón, estudiaba Filosofía y Letra... Mis padres me dijeron 'te queremos mucho pero no podemos darte una carrera", ha contado sobre su juventud para luego confesar que no le gusta cumplir años. Le genera una sensación agridulce por los que ya no están.

Javier Gurruchaga también ha hablado de cine y de su experiencia con directores como Pedro Almodóvar y Fernando Colomo.

Para terminar ha sido más Gurruchaga que nunca y ha gurruchagueado grabando una promo para Cuerpos especiales. ¡Maravilla!