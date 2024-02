Jordi Cruz se postula para presentar Eurojunior y las Campanadas: "Me encantaría, y con el vestido de Pedroche"

Ha estado este fin de semana en el Manga Fest de Mérida, un festival de cultura asiática y ocio digital en el que participó en un concurso de origami. "La última prueba era una grulla, la hizo de memoria", dice el presentador, que no era juez, pero sí moderador.

Es una ocasión especial que Jordi Cruz aprovecha para encontrarse con fans y seguidores de aquel mítico Art Attack que todavía permanece en la memoria de muchos jóvenes. "Todos repiten 'estoy con mi infancia' Es mi momento Reyes Magos, nostalgia...", asegura.

El cosplay no se le da nada mal. Ya lo hemos comprobado varias veces, sobre todo en las recreaciones de vestidos como el de Cristina Pedroche para las Campanadas o Blanca Paloma para Eurovisión: "Adoro ese universo, es una comunidad que lo da todo, son entrañables".

Cruz asegura que estos últimos años la presentadora de Antena 3 se lo ha puesto muy fácil de cara a recrear su vestido para Fin de Año. "Pero el año que Cristina haga un vestido de costura de verdad me bajo del cosplay, no llego a tanto", cuenta. Estos últimos han sido como manualidades. "Siempre le mando un mensaje a Josie y como ella recibe mucho hate, pues que reciba también la parte divertida", explica antes de ofrecerle su recreación de este año para que Dabiz Muñoz se lo pueda poner, como lleva haciendo tantas veces antes de la gran noche.

Nunca ha recibido feedback de parte de la propia Pedroche, pero no es algo que le siente mal. "Yo creo que ella desconecta después de las Campanadas. Josie sí que me ha dicho que qué maravilla", cuenta.

Quizá las de Antena 3 se le vengan un pelín mal porque Pedroche es una fija pero... ¿Y las preuvas de Neox? No lo descarta. "Como presentador tengo dos sueños, hacer las Campanadas y Eurovisión, pero para Eurovisión primero tenemos que ganar", explica antes de darse cuenta de que EuroJunior ese año se celebra en España tras la renuncia de Francia: "Me encantaría, y encajaría con el recorrido que tengo dedicado al público infantil. Desde aquí, me propongo, y lo haría con el vestido de al Pedroche".

Inés Hernand y Rayo McQueen le acompañaron en la antesala del Benidorm Fest, donde llevó a cabo varios especiales. "Me encanta, lo haría sin cobrar. Ves los ensayos antes que nadie... Formas parte de la magia", explica antes de reconocer que su favorito era Almácor. "Y ahora estoy a tope con Zorra, es una canción que me encanta", confiesa, haciendo caso omiso a todos esos que critican la letra y su significado.

De Eurovisión saltamos a otro fenómeno de masas: la última edición de Operación Triunfo, que no ha dejado títere con cabeza. "Recibí amenazas de los fans de OT. Hasta mi sobrina me dijo si podía votar a Chiara. Los fandoms pueden ser extremos, pero tóxicos no", lamenta.

Escucha Cuerpos especiales de lunes a viernes de 07 a 11h en Europa FM.