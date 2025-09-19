Jordi, de OBK: "Quizá este es el momento más bonito de mi carrera, que no tengo que demostrar nada"

El cantante y compositor Jordi Sánchez, de OBK, se ha pasado por Cuerpos especiales para presentar junto a Nacho García y Lalachus Maldita mujer, el último single del artista.

Una canción en la que aborda algunas de las lacras de las relaciones tóxicas, inspirada en la realidad. "La vida te da todo esto. Yo trabajo con el dolor, lo que me motiva a la hora de crear es cuando vienen cosas que no te gustan", ha indicado el artista, que se siente "el más bonito de mi carrera por que no tengo que demostrar nada".

"No he estudiado nunca música, es todo pasional", ha recordado Jordi, "empecé a tocar un sintetizador y a hacer melodías y mira dónde estamos 34 años después, con los mismos nervios. Y más en esta etapa, después de 12 años sin sacar nada".

Una canción muy especial para el autor porque ha sido producida por Apollovice o, lo que es lo mismo, su hijo de 27 años. "Hace años que iba detrás de él y fíjate que vive en la misma casa", ha explicado entre risas, "me hacía mucha ilusión porque es mi hijo pequeño, tiene 27 años, y tiene un talento increíble y siempre he querido trabajar con él. Me emociono porque es un amor muy grande que tengo".

Sin embargo, Jordi ha explicado que esta no es la única versión que ha hecho de Maldita mujer y "hay otras que al gente escuchará más adelante", quien sabe si estarán dentro del disco que el artista está preparando para lanzar próximamente. "El año que viene hago 35 años de carrera y hay que preparar muchas cosas, que serán totalmente diferentes a lo que están acostumbrados conmigo".

De momento, OBK tiene varios conciertos hasta final de año en los que disfrutar de algunos de los clásicos del grupo como Historias de amor o Falsa moral, que se combinarán con las nuevas composiciones del artista.