Jorge Martí (La habitación roja), sobre su "doble vida": "De repente estás cuidando ancianos en mitad de la noche en Noruega"

Jorge Martí, cantante de La habitación roja, ha visitado Cuerpos especiales para presentarnos su autobiografía Canción de amor definitiva. Un libro en el que narra su "doble vida" trabajando cuidando de su mujer en Noruega y liderando La habitación roja, una de las bandas más icónicas del indie español

Martí ya habló de su historia en el documental In the middle of Norway y ahora plasma esta historia en su autobiografía. Sobre la experiencia de cuidar a ancianos en una residencia, Jorge matiza: "Era una residencia para enfermos de Alzheimer y demencia, no solo eran ancianos. Había algún paciente joven que era bastante impactante".

También nos relata la serie de sucesos que le llevaron a esta situación: "Yo me fui de Erasmus a Noruega, conocí a mi mujer y terminé viviendo allí. Mi mujer desarrolló síndrome de fatiga crónica desde 2009 y eso estableció nuestras bases allí. Ella empezó un tratamiento que valía mucha pasta y, aunque la música me iba muy bien, tuve que empezar a hacer sustituciones en este centro".

Una experiencia que, reconoce, ha sido "una cura de humildad": "Porque de repente estaba cuidando gente enferma en mitad de la noche en Noruega y luego estaba tocando en España delante de un montón de gente".

Sus desastrosas experiencias sexuales

Nunca ganaremos un mundial es una de las canciones más míticas de La habitación roja, y Jorge quiere normalizar el no tener una vida considerada "perfecta": "Vivimos en un mundo en el que solo hablamos de los triunfadores. La gente no enseña la cara B y esta canción es una lanza a favor de las clases medias".

En este mismo sentido, en el libro habla sin tapujos de sus experiencias sexuales que define como "catastróficas". "Son traumas de juventud que duraron un periodo de tiempo, afortunadamente, no muy largo. Pero a finales de los 80 no había educación sexual, no había nada. Todas las movidas te las solucionabas tú con tus colegas".

Además, nos explica que a medida que escribía el libro se lo iba a enviando a David Trueba, con quién ya estableció una buena relación durante el documental. ¿Se vendrá peli de Canción de amor definitiva?

La anécdota por su canción en 'Élite'

Aunque el público de La habitación roja no es, en su mayoría, adolescente, muchos jóvenes han descubierto a la banda gracias a la serie Élite, que incluyó su tema Indestructibles.

Jorge nos cuenta una divertida experiencia en la que hizo una visita a su antiguo colegio, porque una de sus profesoras se lo pidió, y se puso a tocar esta canción. "Después, la que fue mi profesora me dijo que los chavales fliparon preguntando '¿pero es este el que ha escrito la canción?', porque la conocían de la serie".