Jota Music te motiva para estudiar los exámenes de enero

"Hola, Jota Music. Ya que no me puedes chivar las respuestas de los exámenes de enero, ponme algo de motivación para ir a la biblioteca. Tengo los exámenes ya y estoy aún en modo vacaciones. Me llamo Marcos y os escucho desde Villanueva de la Serena, Badajoz".

Si tu también estás de exámenes, es probable que necesites un empujoncito para este sprint final. ¿La mejor manera para motivarte? Cinco temazos sacados de la playlist diaria de Jota Music. Para que no agotes más neuronas pensando en qué música escuchar, tu DJ favorito de Cuerpos especiales te pone canciones de todos los estilos, para tu mood estudiantil más alegre y enérgico, o para tu mood más chill out.

Eso sí, ninguna te asegura el aprobado. Así que ya sabes... ¡A hincar bien los codos!

'Nunca volverá', El sueño de Morfeo

'Empire State of Mind', de Jay-Z, Alicia Keys

'Symphony', de Clean Bandit

'Una foto en blanco y negro', de David Otero y Taburete

'Complicated', de Avril Lavigne

¿Quieres que Jota Music te prepare una playlist temática? Apunta el WhatsApp de Cuerpos especiales y envíale una nota de voz. El teléfono es 600565908.