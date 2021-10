Jota Music motiva al público de 'El Hormiguero' con esta playlist

Te interesa Más playlist de Jota Music

“Hola amigos de Cuerpos especiales, soy DJ Valdi, de El Hormiguero. Después de escuchar las playlist personalizadas de Jota Music para los oyentes, yo, que soy uno más, quería saber qué playlist crearías para animar al público de El Hormiguero en cada programa”. Es la nota de voz que el DJ de El Hormiguero ha enviado a Jota Music para crear su playlist este viernes 15 de octubre.

Dicho y hecho. Jota Music ha escuchado su petición y ha creado una lista a su medida. ¡Para levantar a cualquiera del sofá! ¿Preparado para un buen chute de energía? ¡Empezamos!

'Fuego', de Eleni Foureira

“Vamos a poner un poquito de Fuego en el escenario de El Hormiguero con Eleni Foureira”.

'On Top of The World', de Imagine Dragons

“Por aquí llega Imagine Dragons con On Top Of The World, que sé que al público de El Hormiguero le gusta mucho”.

'Ritmo', de The Black Eyed Peas y J Balvin

“Tengo una canción exclusiva para DJ Valdi. Es una canción de los años 90, la música que a Valdi le flipa pinchar Ritmo, lo que hicieron The Black Eyed Peas y J Balvin”.

'Mon Amour', de Aitana y Zoilo

“Al público de El Hormiguero le gustará cantar un poquito de Aitana y Zoilo con Mon Amour ”.

'Dance Monkey', de Tones & I

“Tenemos un tema que aquí en Europa FM hemos cantado mucho. Dance Monkey de Tones & I”.

'Bad Habits', de Ed Sheeran

Por último, ¿no os parecía raro el hecho de que no hubiese un pelirrojo en la lista? Lo que no ha hecho Pablo Motos por la visibilización de su colectivo, lo ha hecho Ed Sheeran. Aquí va a sonar su tema Bad Habits

¡Hoy la cosa va de temazos! Si tú también quieres venir a divertirte como El Hormiguero…¡No lo pienses más! Dale al play y...¡motívate con estas canciones que Jota Music ha elegido para ti!

¿Quieres que Jota Music te prepare una playlist temática? Apunta el WhatsApp de Cuerpos especiales y envíale una nota de voz. El teléfono es 600565908