Kiko y Shara regresan con 'Quiero oír tu voz': "Los nervios son el doble porque ahora lo hemos hecho todo nosotros"

Para Lalachus son dos iconos. Su mp3 de adolescente estaba repleto de canciones de Kiko y Shara, que arrancaron en la música hace casi ya 20 años.

Su gran sintonía como hermanos ha hecho que no abandonen un proyecto que arrancó en 2006 con el estreno de su primer disco. Tienen los roles del dúo bien distribuidos. "Yo soy la que manda y él se deja mandar", cuenta Shara. "Yo voy fluyendo", reconoce Kiko.

Kiko supera los 23 años en la música porque su primer disco fue con Los Caños, con los que publicó su primer disco. Solo tenía 14 años y ahora siente mucha más responsabilidad. De hecho, para su nuevo tema, Quiero oír tu voz,se han encargado de todo: composición, producción, videoclip, portadas... "Pero tenemos un equipo alrededor que nos hacen todo más fácil. Es la primera vez que no vamos de la mano con una compañía discográfica", cuentan. "Los nervios son el doble porque lo hemos hecho todo nosotros", apuntan.

El feedback que han recibido por parte de sus seguidores ha sido de lo más gratificante.

Un sonido actual, pero que no pierde la esencia de aquellos Kiko y Shara que enamoraron a tanta gente. "No puedes perder tu personalidad, tu sonido, porque no nos parecemos a nadie y eso no lo tienen muchos artistas", dicen sobre ese sello inconfundible de su música.

La canción habla de la gratitud hacia una persona muy especial, pero no descartan hacer temas de desamor o conciencia social. "La música está para ayudar y la gente se impulse a dar pasos. La música es para jugar", explica Shara.

Quiero oír tu voz se suma a los singles que han ido publicando en 2023, como Todo si es contigo o Mi TBT. Punta Umbría, Badajoz, Granada... Dentro de muy poquito arrancan gira.

