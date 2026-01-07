Kira Miró, Fernando Gil y Raúl Tejón imaginan su rol en un piso compartido: "Yo voy a ser un poto"

Kira Miró, Fernando Gil y Raúl Tejón empiezan 2026 con un estreno. Esta semana llega la cuarta temporada de Machos Alfa con un panorama muy revuelto. Tal es así que sus cuatro protagonistas masculinos han pasado de querer deconstruir su personalidad a tener que apuntarse a un campamento para construir su lado más masculino.

De cómo se prepararon para afrontar este cambio en sus personajes han hablado este miércoles los tres actores con Eva Soriano y Nacho García en Cuerpos especiales. "Yo voy a un gimnasio de barrio, así que imagínate. Yo soy de Getafe", ha dicho Raúl Tejón (Raúl), a lo que ha añadido: "Yo es que me quedo embobado viendo a los gurús de la masculinidad en redes. Mi frase favorita es Ni machista ni feminista, femenina".

La realidad supera la ficción y los campamentos para descubrir la masculinidad existen. "Yo lo que peor llevaría es la carne sin hacer", ha bromeado Fernando Gil (Pedro) imaginándose en un sitio así. "Yo que me griten", ha añadido Kira Miró (Luz) coincidiendo con Raúl.

De imaginar ha ido la entrevista porque si en la nueva temporada de Machos Alfa su protagonista tienen que compartir piso, en la entrevista se han imaginado cómo sería convivir en un piso con sus compañeros de serie. Raúl no quiere ni pensarlo: "Yo con la limpieza tengo un tema y con el jaleo en general. Yo no aguantaba, necesito mi tranquilidad, mi perro, mis horarios... No podría y más a estas edades". "Es como volver a la universidad pero con más achaques, más dinero...", ha añadido Fernando.

Más positiva ha sido Kira Miro, que se imagina como un poto. "Estoy ahí, superbien, me adapto. No te voy a dar problemas. No voy a ser el líder de la fiesta pero si hay fiesta guay", ha puntualizado la actriz.

Del drama a la comedia y de la comedia al drama

Machos Alfa es el proyecto que comparten los tres actores pero no el único de 2026. Fernando Gil estrena el 16 de enero la película El Mal de Fernando Bajo Ulloa, un thriller sobre un asesino en serie que quiere que una escritora haga un libro sobre su vida.

"Cero que ver con comedia y mucho que ver con drama. Es un tipo que va en silla de ruedas, es un detective que lleva parte de la acción de la película. Es un reto surrealista. Porque un tipo de esas características hacer acción, yo con lo que tiendo a la comedia... Me decía, bájale un poco. Pero lo conseguimos", ha explicado el actor, que hasta tuvo que jugar al frontón en silla de ruedas.

Raúl Tejón estrenó en 2025 la película Uno equis dos junto a Paco León y Adam Jezierski. "A diferencia de Fernando yo construí mi carrera en el drama, para mí el cambio es hacer Machos Alfa, lo único que me ha dado comedia son los caballeros", ha añadido para luego contar cómo es pasar de la comedia al drama y del drama a la comedia en un día.

"A mí me pasó con La Desconocida", ha dicho Kira, que por las mañanas rodaba drama y por la tarde comedia. "Es peor al revés, cuando terminas en drama", ha añadido Fernando, que también sabe cómo es este tipo de experiencias laborales y que ha hablado en la entrevista del proyecto profesional que tiene con su hija Emilia de 12 años.

"Yo hago cursos con ella porque no se me da bien jugar, hacemos cursos juntos y uno que hemos hecho es de magia. Ella tiene mucha picardía pero cuenta los trucos, por eso se me ocurrió que ella es maga mudita y yo soy Torombolo charlatán que es el que presenta el show", ha explicado para sorpresa de sus compañeros y de los presentadores. ¡En dos años haciendo bolos!