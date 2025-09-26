La La Love You: "Nuestro nuevo disco saldrá antes de verano de 2026, marzo o abril"

La La Love You es ya casi parte de la plantilla de Cuerpos especiales. Así lo dicen David Merino y Roberto Amor, que han venido este viernes al programa a hablar con Nacho García y Lalachus del increíble éxito de su canción El Fin del Mundo en México, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, Honduras, Bolivia y El Salvador.

"La compusimos estando en Chile. Algo de raíz tiene que tener de ahí", ha bromeado David sobre el hit del que hablaban hace unas semanas los participantes del realityLa casa de los famosos. "Nos etiquetaba mucha gente. De repente, nos despertamos una mañana y teníamos muchas etiquetas en Instagram. La gente nos decía que apoyáramos el ship y nosotros no sabíamos qué era pero lo apoyamos. A tope con todo", han contado Roberto y David.

La cuestión es que hay shippeo entre dos concursantes del programa y la canción de La La Love You acompaña a los vídeos que se publican en redes. ¡Campaña perfecta! "Yo si lo viese desde fuera diría Esta gente ha pagado pero no, solo es el buen gusto de los concursantes", ha confesado David.

El Fin del Mundo va a cumplir seis años y desde su lanzamiento en noviembre de 2019 no ha parado de crecer. "En España creo que está en el puesto 20", han contado sobre la canción que no sale de la lista de los más virales. "En este tiempo ha habido mayores hits pero llegaban y desaparecían y El Fin del Mundo como una tortuguita sigue creciendo".

La canción es un éxito también en los conciertos, también para la banda. "Es imposible cansarse de tocarla porque mola mucho", ha contado Roberto sobre el tema que hace que activa al público. "Llega el momento de El Fin del Mundo y la gente se viene arribísima. Es imposible cansarse de eso. Las que nos cansamos de tocar son las canciones a las que la gente no hace ni caso".

Nuevo disco en camino

El Fin del Mundo levantará al público en el Concierto Europa FM de La Mercè, que se celebra este sábado 27 de septiembre en Barcelona con La La Love You y Marlena. También sonará Una boda en Las Vegas, adelanto de su próximo disco.

"Me atrevería a decir que el disco saldrá antes del verano de 2026", ha avanzado en exclusiva Roberto señalando los meses de marzo o abril. "Es nuestra idea. Lo que pasa que luego somos unos lentos", ha añadido David abriendo la posibilidad a que se retrase a mayo. "Febrero descartado".

Habrá que esperar para saber la fecha definitiva, más pronto habrá otro anuncio para los fans mexicanos. "Creo que la semana que viene. Será muy tocho".