Manuel Carrasco explica en 'Cuerpos especiales' por qué su disco 'Corazón y flecha' empieza con 'Madama Butterfly'

Manuel Carrasco ha madrugado para pasarse por Cuerpos especiales y presentar su noveno disco, Corazón y flecha.

Este disco comienza con un fragmento de la canción Madama Buttefly: "Esta canción me flipa. Y si entiendes lo que dice, es un "corazón y flecha" total. Tiene dramatismo, tiene la muerte, tiene el amor desesperado, tiene todo. Y creo que era un ejemplo y un contraste muy bueno para entrar el disco y para que la gente se preguntase qué pasaba ahí".

Introducción de ópera a parte, Manuel define este disco como "mucho más minimalista" y más moderno a nivel de sonido. Pero siempre manteniendo la esencia de su música.

Una de las canciones de Manuel Carrasco es Hay que vivir el momento. Eva Soriano le pregunta si esta canción va con mensaje para alguien y el malagueño no duda en responder: "A mí. Yo me como la cabeza con mil cosas, como la mayoría de la gente. Entonces hago canciones para que no se me olvide".

Su padre, la mejor "colaboración" del disco

Aunque Manuel confiesa que no está muy interesado en hacer colaboraciones, al principio del tema Ayer noche escuchamos a una persona muy especial para el artista: su padre.

Sin embargo, más que de una colaboración se trata de un "robo a traición". "Cogí el audio de un vídeo casero. De una comida que hicimos y que cantó en la sobremesa. Él no lo sabía y cuando salió el disco lo descubrió", explica.

El experimento con el lanzamiento de 'Corazón y flecha'

En la presentación del disco, le pusieron diferentes canciones a sus fans con un dispositivo para ver cómo reaccionaba el cerebro a su música. "La media fue muy buena. Hubo una canción que fue la que mejor dio. Pero luego pregunté y me dijeron que justo cuando estaban haciendo el estudio pasé yo por detrás de ellos. Entonces hubo un pico y ganó esa canción. Estropeé el estudio".

La canción de su carrera que ha pedido eliminar

Ahora le hacemos el estudio a él poniéndole algunos temas como Que corra el aire, su primer single tras salir de OT hace 20 años. "Fue de las primeras canciones que compuse. Hace tiempo que le pedí a mi compañía que borrase eso, pero no lo han hecho", explica entre risas, asegurando que "siempre uno puede levantar su carrera".