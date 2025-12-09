Miki Esparbé y María Rodríguez Soto presentan 'Frontera': "Esta película conlleva una responsabilidad grande"

Miki Esparbé ha vuelto a Cuerpos especiales y esta vez lo ha hecho junto a María Rodríguez Soto . Los dos actores presentan Frontera , una película basada en una historia real ocurrida en España en 1943 y que ha supuesto un gran reto pese a su complicidad. "Estás contando un periodo que inevitablemente ha tocado a tus generaciones anteriores", han dicho.

Miki Esparbé y María Rodríguez Soto son compañeros y cómplices. Juntos han rodado dos películas y una serie y han protagonizado una obra de teatro.

Se conocen tanto que Eva Soriano y Nacho García han querido sacarles los colores durante su entrevista en Cuerpos especiales al interesarse por la peor virtud del otro, que ha terminado por dividir a actores y presentadores en dos grupos.

"Es una persona tan sana que te hace sentir fatal. Se cuida mogollón, hace mogollón de deporte, no sale de fiesta...", ha dicho María sobre Miki que ha saltado al escuchar a su compañera. "¡¿Cómo que no salgo de fiesta?! Lo que pasa que con los años me lío menos", ha dicho encontrando la complicidad de Nacho, al que le pasa lo mismo.

"Y lo peor de María es que sale tres veces más que yo y me recuerda que soy un abuelo", ha dicho de su compañera, a la que ha entendido bien Eva. Ellas son las que dan de qué hablar al día siguiente.

'Frontera', una historia real

Anécdotas personales a un lado, Miki Esparbé y María Rodríguez Soto han venido a presentar Frontera, una película basada en una historia real ocurrida en la frontera entre España y Francia en 1943 por la que pasaron 80.000 refugiados que huían del Holocausto.

"Aparece este grupo de gente en este pueblo que decide desafiar un poco las imposiciones nacionales y salvar a tanta gente como pueda porque hay una cierta redención indirecta en este acto. Por mucho que hayan decidido tratar de desertar para salvar a los suyos y alejarse de los conflictos, hay algo que es superior a ellos y es esa necesidad imperante de hacer el bien y salvar a gente", han contado sobre la película cuyo rodaje ha supuesto una gran responsabilidad para ambos.

"Estás contando un periodo que inevitablemente ha tocado a tus generaciones anteriores"

"Estás contando un periodo que inevitablemente ha tocado a tus generaciones anteriores. Queríamos ser muy respetuosos con eso y muy rigurosos", han dicho los dos actores sobre la cinta, que llega a los cine el viernes 12 de diciembre.

La película nos adentra en un episodio muy desconocido y nos acerca a un capítulo clave en la historia de España. "Uno de los méritos de la peli es que es las riqueza lingüística. Año 43, frontera de Cataluña con Francia, se habla catalán, palláres, español", han continuado contando sobre la película, que llega justo antes de que se estrene Matar un oso, su nueva serie previita para 2026 y que ha perfilado aún más la conexión entre ambos.

"La suerte que tengo con María y la confianza que hay es que todo es fácil", ha dicho Miki sobre su compañera. "Rodando hay que ser muy resolutivo", ha añadido antes de que María hiciese un apunte/halago final: "Hay algo con Miki que cuando uno baja el otro sube y así".