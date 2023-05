Miriam Rodríguez presenta su canción 'Debilidad': "Creo que por fin he encontrado mi sonido"

"Tú has hecho muy buen concuso", le dice Miriam Rodríguez a Eva Soriano sobre su paso en Tu Cara Me Suena nada más arrancar la entrevista en Cuerpos Especiales. La artista tampoco se ha quedado atrás. Ha asumido canciones de Amy Winehouse, Adele, Rosalía... Poca broma.

"Cuando entras como concursante y ves las costuras del programa piensas 'claro, esta persona se estaba muriendo'", dice Soriano. Miriam está de acuerdo. Volvería sin pensárselo aunque ha sido un verdadero esfuerzo para ella. "Ha sido lo más divertido y lo más duro que he vivido, lo repetiría y no me lo pienso", dice.

La cantante ha tenido que compaginar su paso por el programa de imitaciones con la composición y grabación de Debilidad, una canción que dedica a un "placer culpable". "Es aplicable a lo que tú quieras", dice Miriam. Queda claro que la debilidad de Eva es Chayanne, pero no es la única: la comida también gana terreno.

"Estoy en tu barco", empatiza la artista, que ha querido aclarar que aunque es de "buen diente" no come ni queso ni pulpo. Eso, como gallega... Es un pecado. "Es desde que soy pequeña", se justifica ante la sorpresa de la presentadora.

Rodríguez ha estado sumergida de lleno en componer temas durante los últimos dos años, pero estos últimos meses reconoce que lo ha focalizado más en la idea de crear un disco.

"Este año ha sido un año de reset, Tu Cara Me Suena me ha venido muy bien porque he perdido toda la vergüenza, y ahora con el tercer disco. Con Debilidad creo que por fin he encontrado mi sonido, que es lo más difícil en un artista, ahora digo 'esto sí'. Es algo que pasa tras mucha búsqueda y trabajar con mucha gente. Tengo una carpeta con 54 canciones y ahora digo 'esto era'", explica.

A lo largo de su carrera ha tenido dudas sobre su proceso pero reconoce que es natural. "Cuando escribí la canción pensé 'wow, a ver cuando la puedo cantar en directo'", dice. Tiene ganas de salir de gira pero habrá que esperar un poco para conocer las fechas.

Volviendo a su paso por Tu Cara Me Suena, Miriam recuerda que le dio alergia el pegamento que utilizaban para pegarle la peluca, las prótesis... "Fue con Camila Cabello y menos mal que solo llevaba una cosita pequeña. Luego me tuvieron que poner uno natural, y otro que no me daba tanta alergia...", recuerda sobre el programa, que le sirvió para ser más exigente consigo misma, lo que la llevó a retomar las clases de baile. "Era una rutina aunque se me hacía un poco duro. Me he exigido más, he vuelto a bailar después de ocho años", cuenta.