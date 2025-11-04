Morat confiesa con quién podría ser su próxima colaboración: "Nos encantaría con Alejandro Sanz"

Morat acaba de llegar a España, y qué mejor manera de celebrar su vuelta a nuestro país que visitando Cuerpos especiales. Del aeropuerto al estudio, preparados para bromear con Eva Soriano y Nacho García.

El grupo ha hablado de su disco Ya es mañana, un proyecto con un gran éxito. Y el secreto de conseguir este alcance "es una mezcla de muchas cosas: suerte, trabajo duro, ser genuino, no forzar tanto las cosas...", tal y como han explicado los músicos. Además, los fans también conecta con lo bien que se llevan los cuatro integrantes de la banda, Martín Vargas, Simón Vargas, Juan Pablo Villamil.

A Morat le "están pasando cosas bonitas", y es precisamente de esto de lo que habla su último álbum, "de estar presente". Durante este último año, la banda colombiana ha estado viviendo grandes hitos, como nominación a los Latin Grammy.

Después de una serie de discos siguiendo títulos como de "una saga" (Si ayer fuera hoy y Ya es mañana), fantasean con la idea de un álbum que "se titule MORAT". "Es muy pretencioso llamar a un disco así", han dicho, entre risas.

En Ya es mañana Morat ha dado un giro al rock a la vez que han colaborado con artistas como Camilo y Jay Wheeler. Con el disco ya han ganado distintos galardones como Premios Juventud a Mejor canción pop rock por Me toca a mí, Grupo/ Dúo favorito del año y Mejor álbum pop, lo que les hace mucha ilusión por ser "premios por elección popular, donde la gente votaba". "Nuestro fandom es increíblemente firme con nosotros, nos apoya demasiado", han descrito.

"Nuestro fandom es increíblemente firme, nos apoya demasiado"

Precisamente en aquella gala hubo artistas que se les acercaron para colaborar con la banda colombiana, y tienen un gran interés por uno de ellos: "En especial nos encantaría hacer una colaboración con Alejandro Sanz".

Morat está en mitad de su gira Asuntos pendientes con parada en Tenerife en España, pero prometen volver pronto a nuestro país. "Tenemos una noticia que dar pronto, pero España está incluida", han desvelado en adelanto, mordiéndose la lengua.

Otro hito importante de Morat es que tocarán en la próxima edición del festival Coachella, algo que les hace especial ilusión porque comparten cartel con Karol G, pero dejan claro que este triunfo no es "tocar techo" para ellos. Todavía les queda mucho que conseguir en la música.