Nacho García anima a Anthony Hopkins a que se retire: "Piénsalo, Benidorm, dale una vuelta"

Nacho García ha cogido papel y boli para escribirle a Anthony Hopkins. No le cuadran sus últimas declaraciones. El actor dice que, pese a tener 87 años, no tiene intención de jubilarse y nuestro presentador cree que recorren caminos inversos. Uno tiene edad para retirarse y no quiere, mientras que el otro no la tiene y se siente ya preparado.

"Anthony, nos pusiste los pelos de punta con tu interpretación de Hannibal Lecter y nos flipa que te pusieras un parche y una armadura para hacer de Odín en las pelis del universo Marvel. Sin embargo, con todo el cariño del mundo, te lo tenemos que decir: Hay que parar. Hay que parar. Tienes más años que el hilo negro. A tu lado la abuela Sauce de Pocahontas es la quinceañera Sauce. La vida laboral te sale desplegable. Por favor, para ya de cotizar. ¿No te apetece un poquito de vida tranquila? Piénsalo, Anthony, Benidorm, dale una vuelta".

Son muchas la señales que indican que ha llegado el momento de apartarse a descansar: "Han encendido las luces del cine, han puesto una lenta en la discoteca, están los camareros recogiendo las sillas haciendo mucho ruido y barriendo. No sé si entiendes por dónde voy. ¿Sientes eso? Es tu cuerpo pidiendo pijama y zapatillas. Es tu cuerpo pidiéndote que coger un periódico debajo del brazo y pasearte chequeando una obra. Por favor, Anthony, hazle casito".