Natalia Lafourcade: "El personaje de Cancionera no se enamora, es muy mi antítesis"

La artista mexicana Natalia Lafourcade ha publicado Cancionera, su nuevo disco publicado hace apenas un mes, y se ha pasado por Cuerpos especiales para contar todos los detalles de un proyecto muy especial tanto en lo estilístico como en lo logístico.

Para muestra, su canción El palomo y la negra, una canción que rinde homenaje a cómo los mexicanos celebran las bodas. "Me casé y en mi mi fiesta aventamos la fiesta para el cielo, ahí nació la canción", ha recordado la autora, ya que se trata de una canción tradicional para celebrar los casamientos en el país. "En el disco de Cancionera juego con el personaje de Cancionera, que lleva parte de mí, pero también ella no se enamora, es muy mi antítesis. Se convirtió en la canción del casamiento y ella le canta a los novios".

El paso por el altar de Natalia Lafourcade, que ha marcado la composición del disco, también ha formado parte de la entrevista, recordando que pidieron no usar los móviles a sus invitados, consiguiendo generar "una conexión muy real, la gente estaba desbocada, como bailaban... No había cámaras y había mucho mezcal".

Además, también ha habido hueco para hablar del décimo aniversario de la publicación de Hasta la raíz, la canción más trascedente de su carrera. "Es una canción que abre muchas puertas. Me enseñó que las canciones hacen su deber, vuelan e impactan corazones y no puedes controlar hasta dónde llegan. La gente se conmueve mucho con la canción y eso me da mucho gusto. Nunca había imaginado que iba a impactar tanto".

En apenas unas semanas, la gira internacional de Natalia Lacunza con cancionera llegará a España con varias fechas por todo el territorio, aunque si había un lugar en el que comenzar el tour, ha indicado que era su Xalapa. "Quería empezar la gira en mi tierra veracruzana".

Se trata de un show en el que la artista apenas se arma de su guitarra, dando un aire muy íntimo a cada concierto. "Empecé con 14 años y lo hice con mi guitarra siempre. Entonces, a la entrada de mis 40 años, quería tener mi guitarra en un escenario y mis canciones. Quería volver a mis orígenes, era como un ritual".

Un concepto emocional que se ha trasladado también a la grabación del disco, un proceso de tres semanas en el que ha elegido grabar todas las canciones en conjunto y en formato analógico en una cinta, al tiempo que también grababa los videoclips del álbum. "Terminamos la música e inmediatamente fuimos directo a la mesa porque lo teníamos todo en una cinta no en el protools... Éramos cuatro o cinco personas mezclando en tiempo real, como se hacia en los viejos tiempos. Hay un algo de humanidad que se siente ahí y a mi me viene muy bien en este momento".