Najwa Nimri se entera en directo de que no está en el grupo de WhatsApp de 'Respira' con Manu Ríos

Nada más arrancar la entrevista con Manu Ríos y Nawja Nimri ha caído la bomba.

Eva Soriano les preguntaba si habían celebrado el éxito de Respira, que ya es número uno, en algún grupo de WhasApp, y el actor no ha podido callarse algo de lo que Nawja no tenía ni idea. "Sí, hay un grupo", respondía, para sorpresa de Nawja. "Yo no estoy tío, siempre me pasa lo mismo", exclama la actriz, airada. "Yo ya lo dije varias veces... '¿Y Nawja?'", se justifica Manu Ríos. "Después te meto", le promete, pero ya es tarde: "No quiero". Será el administrador del grupo el que tenga que pagar el pato...

Respira cuenta el día a día de un grupo de residentes en un hospital público mientras se preparan una huelga contra el desmantelamiento de la sanidad pública. Un tema delicado por el que de momento no han recibido represalias ni críticas. "La gracia de la serie es que haya una reflexión tras la conversación", asegura Manu Ríos.

Nawja interpreta a una paciente que además es la presidenta de la Comunidad Valenciana: "Soy muy metódica, me preparé para hacer a esta chalada y me metí de cabeza porque es muy diferente a mí". Tras los rodajes, son muchos los actores que se llevan el curro a casa, pero a la actriz no le pasa lo mismo: "Lo puedo hacer todo en clave de comedia, porque esta tipa va de que no está enferma".

Ya hay rumores de que la serie renovará por una segunda temporada, pero ellos no sueltan prenda. Sí les gustaría hacerla, pero ni confirman ni desmienten. "Rodar en Valencia es increíble", reconoce la actriz, que no es muy de dar consejos. "Yo he aprendido mucho viéndola trabajar, la energía que trae al set... Yo la he seguido muchos años", dice Manu antes del tremendo zasca: "Sí, pero luego no me metes en el grupo de WhatsApp".

A pesar del malentendido del grupo, no hay mal rollo. "Nos hemos reído mucho, él es muy templado en rodaje, tiene algo chill y guay, es compatible estar cerca de él rodando. Hay con otros actores que no se mantienen al margen, son muy intrusivos...", deja caer la intérprete.

