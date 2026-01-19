Óscar Casas y Ana Mena se tiran pullitas en 'Cuerpos especiales': "Me ha corregido el italiano bastantes veces"

Ana Mena y Óscar Casas se sientan en Cuerpos especiales para presentar Ídolos, su nueva película sobre Moto GP.

El actor estuvo hace nada en el anti-morning show, lo que significa que "está saliendo todo bien" con su carrera. Mientras que la cantante conoce todos los estudios de grabación del programa por sus tres visitas em total.

Entre muchas risas, los invitados han hablado de sus personajes. Óscar da vida a Manu Serra, un piloto de Moto2 muy impulsivo pero con muchos sueños de llegar a Moto GP. "Es muy picón, como pasa en general en pilotos de Moto GP", ha reflexionado el intérprete.

En la pantalla Ana Mena y Óscar Casas tienen un amor imposible por el entrenador del piloto. "A mí me jode bastante", comparte la malagueña, quien encarna a Luna, una chica tatuadora que acaba de emprender. "La norma es nada de chicas y encima te ponen a Ana Mena al lado", dice, entre risas, el actor.

Al ser una coproducción española-italiana, Óscar ha tenido que hablar ese idioma, y confiesa que su novia actúa como su profesora aunque ella no se dé cuenta: "Me has corregido el italiano bastantes veces, siempre que lo hablo". "Ana habla perfecto en italiano, es bilingüe", insiste el protagonista de Ídolos. Por su parte, Óscar "es bilingüe en inglés", y la malagueña desvela que Casas le obliga a ver las películas "en versión original".

A raíz de hablar de los subtítulos, la intérprete de Las 12 ha confesado que no lleva nunca lentillas. "Tengo un problema en la córnea por el que no se me queda quieta, una córnea chisposa".

Sus parecidos con los personajes

La pareja ha contestado a la pregunta de una oyente de con qué se sienten más identificados con sus personajes de Ídolos, y Ana lo tiene claro: "Es una chica muy honesta y muy directa. muy decidida". "Es verdad que ella es así: 'Al pan pan y al vino vino'", corrobora el madrileño.

Por su parte, Óscar comparte que se parece a su personaje en "la ambición", "conseguir lo que quiere sin hacer daño a nadie", algo que le ocurre a él con la actuación desde pequeño. De hecho, cuando era pequeño le regalaron los Reyes Magos una moto de motocross, porque también le gusta ese mundo.

Los actores han trabajado con profesionales de Moto GP, quienes le dieron consejos para su papel. "La verdad es que están obsesionados con las motos", explica el actor. El madrileño confiesa que habla con Jorge Martín de vez en cuando.

Y por petición de Eva Soriano y Nacho García, Óscar Casas ha invitado a grandes pilotos de Moto2 y Moto GP a visitar Cuerpos especiales.

Un adelanto en exclusiva de la banda sonora

Además de actriz, Ana Mena pone banda sonora a Ídolos: "Son canciones de banda sonora, pero he intentado trasmitir ese sentimiento de superación. El mensaje de la peli, entre muchos otros mensajes". Y los oyentes de Cuerpos especiales han podido escuchar en exclusiva un fragmento de uno de los temas de la película.

Por último, Ana Mena y Óscar Casas se han enfrentado a un competitivo juego sobre Moto GP, con dudas y ataques de risa incluidos.