Pablo Alborán aconseja a Eva Soriano sobre los 36 años: "Si has tenido una crisis antes, te irá bien"

Pablo Alborán reinicia el cuentakilómetros de su carrera en KM0, su nuevo disco. Y para celebrarlo ha decidido madrugar para reírse un rato en Cuerpos especiales.

Horas después de interpretar con mucha sensibilidad Mis 36 en El Hormiguero, el malagueño se quita el apodo de 'Rata Alborán' impuesto por Eva Soriano y Nacho García gracias a cumplir su promesa de volver al anti-morning show. Y hablando de pseudónimos, el artista ha contado que para reservar en los restaurantes usa su primer apellido, 'Moreno', y así pasar más desapercibido.

KM0 se estrenó el 7 de noviembre, decisión de la discográfica, pero se trata de un número especial para Alborán. "El número 7 me está persiguiendo por todos lados [...] Es casualidad el estreno, pero pensé que era un homenaje a la canción Planta 7 o que es mi séptimo disco", ha explicado. Ahora, el artista ve el número 7 por todas partes: "Yo era muy supersticioso, pero no me va bien", ha confesado el intérprete de Solamente tú, recordando que durante "casi tres años de gira" se ponía las mismas botas por la buena suerte.

El malagueño ha sacado su lado más espiritual junto a los cómicos, algo que comparte con su tía: "Ella se pone todo lo que pilla, el otro día la vi con 20 brazaletes en el brazo".

Un nuevo álbum que se nutre de sus inicios

"Yo no intento hacer un lenguaje nuevo, hago canciones, y me hace muy feliz que la gente lo reciba a su tiempo, a su ritmo", ha confesado, muy contento de la acogida que está teniendo su séptimo álbum. "Mucha gente me decía que este disco los ha recuperado un poco [como fans], porque tiene mucho de los primeros discos", ha compartido el artista.

"'KM0' tiene mucho de los primeros discos"

Y es que aunque Alborán se ha permitido jugar con géneros como el merengue y la bachata, la otra parte del álbum es más "clásica, con muchas baladas rotundas". "Es salvajemente clásico", ha descrito el malagueño.

El artista se recorrerá el mundo de gira en 2026, empezando por Latinoamérica, pasando por España y saltando a Estados Unidos. La recta final será por Europa. Le gustaría llevarse a su perro Terral de gira, pero "es enorme" y quizás es complicado. "Si estás comiendo, siempre vas a sentirte intimidado, porque en algún lugar de la casa te está mirando con una cara de o darle de comer o saltar en la cocina", ha contado sobre su mascota. El perro también tiene "espíritu vengativo", pero es "muy bueno".

El intérprete de Quién también ha contestado en Cuerpos especiales a una fan que le ha preguntado sobre su faceta como actor, sobre qué parte de ser músico le ha venido mejor en la pantalla con Respira: "Pienso en qué música le gustaría a Jon, mi persona personaje. Qué música no, si sería capaz de cantar...".

Pero lo que ha dejado boquiabiertos a Eva y Nacho es que al malagueño no le gusten los karaokes. "Puedo reírme aquí haciendo el panoli, pero ir a un karaoke y cantarlo en serio no, porque siento que estoy dando un concierto", ha explicado. Y es que el artista no es capaz de cantar mal, va a "quererlo hacer muy bien".

¿Pablo Alborán cantará en portugués próximamente?

En KM0 suenan varios idiomas, y Pablo Alborán asegura que le "encanta el portugués" y se atrevería a cantar en él, pero con el japonés todavía no, pese a que Lilas Iluta interpreta en dicho idioma la canción Perfectos Imperfectos del álbum.

Sobre los 36 años que homenajea en el disco, el malagueño explica que se siente "mejor mentalmente" que en sus 20. Y como seguirá cantando este tema con 40, su intención es quedarse en esa edad para siempre. Además, aprovecha para aconsejarle a Eva Soriano sobre esta edad, la que cumple el año que viene: "Si ya has tenido una crisis, te va a ir bien. No puedes tener dos crisis seguidas".