Los planes de Abril Zamora para su libro 'Ana ha besado a otro': "Yo lo he concebido como serie"

Abril Zamora es directora, actriz, guionista y escritora, guapa, lista y Alvaromayista, y ha venido a Cuerpos especiales a presentar su libro Ana se ha besado con otro. No es su primer libro, ya hizo novelas de Élite.

Eva Soriano y Nacho García han querido saber si para ella hay diferencia a la hora de escribir un guion y un libro, pero ha reconocido que para ella no hay ninguna. "Transito como actriz por todos los personajes. Lo he escrito desde la verdad".

También ha definido su libro como una novela chisme, además de una excusa para hablar de personajes de 30 que viven en Madrid y de lo que le gusta, donde trata temas como la fidelidad, el compromiso, el camino establecido dentro de las parejas…

Pero puede que este proyecto vaya más allá de sus páginas "Me gustaría que se adaptara a película, yo lo he concebido como serie, me gustaría poder desarrollar los personajes. Tengo algunas cosas apuntadas, es inevitable pensarlo, pienso en el casting y todo ese tipo de cosas, soy muy pesada", ha desvelado.

Sus próximos proyectos

Abril forma parte del cast de Un amanecer, serie de Atresplayer donde interpreta a Vivi. La actriz nos ha hecho un resumen sin spoilers: es un personaje muy guay, y José corbacho es superbuén director, supersensible, intuitivo y da mucha libertad.

También nos han contado cómo es trabajar con Yolanda Ramos, la protagonista: "Era muy difícil hacer una secuencia entera, está muy despierta, es muy ingeniosa, tiene ese don de que su naturalismo sea supercómico", ha dicho sobre sus eternas carcajadas y sentido del humor.

Además, ha participado en la última serie de Carlos Montero, centrada en la sanidad pública. "Estoy muy contenta porque es un personaje muy guay, muy alejado de mí", nos ha contado.

Además, está buscando financiación para su primer largometraje: existe la posibilidad de que salga este proyecto, es una historia muy personal y tengo muchas ganas de poder contarla y exponerme a eso, pero da mucho vértigo que te den luz verde”, ha confesado a Eva y Nacho.

La mamá pato de los triunfitos

Pese a que ya contaba con un recorrido, Abril ha ganado fama tras su paso porOperación Triunfo como profesora de interpretación, y no ha podido evitar derrochar palabras de cariño cuando los presentadores le han preguntado por los triunfitos.

"He hecho mucho vínculo con los participantes, es una experiencia muy positiva y enriquecedora como persona. Estaba muy asustada a porque no había visto las ediciones anteriores y las comparaciones, pero he disfrutado mucho y me han dado mucho amor", ha reconocido emocionada.

"Me da mucho orgullo cuando les veo y escucho sus singles, muchos han venido a ni casa a dormir porque no viven en Madrid", ha contado orgullosa, y es que ella es como la mamá pato de los triunfitos.