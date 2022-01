La playlist de Jota Music que te dará suerte en los exámenes finales

Sabemos que estos días son difíciles para los estudiantes. Después de las vacaciones de Navidad y de los encuentros familiares, resulta muy difícil encerrarse en casa con los apuntes y prepararse para los exámenes . Pero estudiar no es sinónimo de no disfrutar de tu música favorita. Por eso, hoy Jota Music te pone una playlist que te motivará y te ayudará a concentrarte para los finales.

Te interesa Más playlist de Jota Music

"Hola, buenos días. Jota Music, veo que hay mucha negatividad con la vuelta al cole, la gente ya ha terminado las vacaciones, y los estudiantes estamos de exámenes... Ponme una playlist tristona, ¿no? ¡Que no! ¡Que es broma! Quería que me pusieras una playlist bailonga para que todos los estudiantes que estamos de exámenes nos animemos. Desde aquí mando un mensaje: un examen es simplemente un papel. Que nada ni nadie os quite la sonrisa, y mucho menos si escucháis Cuerpos especiales. ¡Un besito guapos!".

Corren malos tiempos para los estudiantes. La Navidad ha acabado, enero ha llegado, y con él, los temidos exámenes finales. Ante esta crisis hay dos soluciones: volverse loco, o hacer todo lo posible para dar lo mejor de ti. Jota Music considera que la segunda es más factible, y por eso, te pone cinco temazos que te motivarán a estudiar.

¡Ánimo! Esta playlist te dará suerte.

'El Incomprendido', de Farruko feat. Víctor Cárdenas y DJ Adoni

'Dance Monkey', de Tones & I

'La Casa Por El Tejado', de Fito y Fitipaldis

'Something Just Like This', de The Chainsmokers & Coldplay

'Cake By The Ocean', de DNCE & Jonas Brothers

¿Quieres que Jota Music te prepare una playlist temática? Apunta el WhatsApp de Cuerpos especiales y envíale una nota de voz. El teléfono es 600565908.