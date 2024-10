¿Qué comer y beber en Alcázar de San Juan? Las recomendaciones de Rosa Melchor, alcaldesa, durante la Fiesta de la Vendimia

Eva Soriano y Nacho García han aterrizado con todo su séquito de Cuerpos especiales este martes en Alcázar de San Juan para dar el pistoletazo de salida a la VI Fiesta de la Vendimia, una iniciativa de Atresmedia Radio con el Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha.

Rosa Melchor, alcaldesa de la localidad ciudadrealeña, se ha ganado el corazoncito del equipo en unos segundos. Eva y Nacho pensaban que se iban a quedar con el estómago vacío, sin probar nada típico de la zona, pero ella les ha traído tortas de Alcázar, un dulce manchego que les ha sabido a las mil maravillas. "La Fiesta de la Vendimia es una maravilla, compartirla en las ondas es increíble. Estamos muy contentos de tener la comarca llena de vino y de programas de radio", cuenta la edil, a la que sus quehaceres diarios le han impedido disfrutar del programa al completo.

En Alcázar de San Juan se come y se bebe estupendamente todo el año, no solo en la Fiesta de la Vendimia. Recomiendalas gachas, el pisto, asadillo... "Si uno se va a vendimiar hay que almorzar gachas, y luego pues al mediodía te comes un ajo de patatas, que es patatas con pescado", cuenta. A Eva y Nacho se les ha hecho la boca agua en segundos.

La cosa no solo va de comida. El vino con DO La Mancha es una gozada. "Yo recomiendo particularmente el Airén, que es la variedad autóctona. Es muy fresquito y para los que empiezan en este mundo se puede tomar perfectamente con aperitivos o comida ligerita", cuenta. Los abueletes de la zona lo tomaban antaño con gaseosa o con sifón. "Es vino para gente entendida".

