Roberto Leal se cuela en la entrevista de José Yélamo en 'Cuerpos especiales' para trolear a Eva Soriano

Si José Yélamo se coló en la entrevista de Roberto Leal en Cuerpos especiales, la visita de José Yélamo al morning de Europa FM no ha sido diferente.

El presentador de La Sexta Xplica ha venido este martes al estudio para hablar de su participación en El Desafío 6 y ha aprovechado la ocasión para trolear a Eva Soriano, su compañera en el concurso de Antena 3 y también amiga.

Lo ha hecho con la colaboración estelar del presentador de Pasapalabra del que compartió, aparentemente sin su consentimiento, un audio que le envió por WhatsApp.

"En algún momento del programa llegamos a pensar que el concurso estaba amañado", le ha contado a Nacho García al hablar sobre las grabaciones de El Desafío ante la sorpresa de Eva. "Sobre todo viendo cómo iba el desarrollo de las actuaciones de Eva", ha seguido antes de decidirse a filtrar su conversación con Roberto Leal. "A lo mejor se enfada conmigo, es un audio en un momento en que pensamos que algo raro está pasando contigo", ha añadido para luego darle darle al play.

"Pue sí, José, pues sí. La verdad es que me ha sorprendido. Me ha dicho Eva Soriano que quiere dejar el programa, que está amargada porque piensa que el jurado está contra ella, que todos conspiran contra ella, que toda la dirección del programa quiere acabar con ella y que se va del programa porque ella pensaba que le iban a dar la victoria. Ella por lo visto lo tenía amañado desde el principio y ha visto que no. Esto es un programa serio. Además se trabaja mucho y ella está acostumbrada a trabajar poco en la radio. Va al programa cuando quiere, que a lo mejor no sale por la noche pues va un ratito y ya está. En fin, no me lo esperaba porque yo pensaba que era seria en el curro y está demostrando que es una auténtica rata mojada de aguacero y yo voy a seguir las grabaciones como si nada pero a mí me ha decepcionado".

Eva Soriano ha escuchado el audio primero con asombro —"¡qué mentira!"— y después, ya descubierta la broma, con el dardo listo para disparar. "Entiendo que has puesto un audio de Roberto Leal porque no tenía más huecos en otros sitios en los que meterse y ha dicho 'ponme también un audio que no estoy por las mañanas en Europa FM'. Pobrecito mío, no vaya a ser que por lo que sea no esté cobrando en cada minuto que respira", ha dicho la presentadora.

Eva Soriano no sabe guiñar un ojo y Santiago Segura le tiene manía

El troleo de Roberto Leal y José Yélamo a Eva Soriano ha llegado al hablar de la competitividad de Eva Soriano, que se enfadó mucho durante la tercera gala por la puntuación del jurado.

"Me pillé un buen cabreo con el jurado y yo creo que no me equivoqué", ha contado la presentadora, que recibió solo 15 puntos del jurado y que ya durante la grabación manifestó su desacuerdo.

Su postura continúa meses después y ahora no tiene problemas en asegurar que volvería a grabar El Desafío si cambian el jurado, especialmente a Santiago Segura. "Cómo no le voy a coger manía", ha adelantado sobre el trato recibido por parte del director y actor.

"Eva Soriano no sabe guiñar un ojo y esta carencia va a tener importancia en esta temporada"

También José Yélamo ha hecho un spoiler de una cosa de Eva Soriano que descubrió durante la grabación. "No sabe guiñar un ojo", ha dicho el presentador. "Esta carencia va a tener importancia en esta temporada", ha añadido a modo spoiler.

No ha podido contar mucho más de lo que está por venir pero sí ha compartido una reflexión con Eva Soriano. El dolor ha sido protagonista durante la temporada de grabaciones. "Los viernes llegábamos destrozados. Alguno con un hueso roto, otro con un esguince y Eva con todo", ha dicho Yélamo que se quemó un pie en la prueba de fuego del pasado viernes. "Nos decían que eran la edición que más estábamos entrenando", ha añadido Eva consciente de que esta temporada las pruebas son mucho más duras. "En la primera edición nos lo contaban que la prueba más difícil era ponerle ketchup a un perrito con una grúa".

La promesa incumplida de José Yélamo a Eva Soriano

José Yélamo y Eva Soriano han derrochado complicidad durante la entrevista y han mostrado su buena sintonía. "Le tengo mucho cariño, somos amigos desde hace mucho tiempo pero en esta edición hemos llorado, nos hemos abrazado..", ha contado Yélamo sobre cómo la experiencia en El Desafío le ha unido aún más a Eva Soriano. "Van a pasar muchas cosas pero Eva y yo nos hemos unido mucho aquí. Hemos compartido muchos momentos, entrenamientos, espacios, vivencias..."

Han tenido buen rollo y también lo demostraron en Pasapalabra donde se la jugaron al todo o nada durante la prueba de la música. Eva Soriano ganó y a José Yélamo le habría tocado venir de gilda a Cuerpos especiales. No lo hizo y, en su lugar, cameló al equipo del programa llevan como regalo un surtido de gildas.

"Tened en cuenta de que yo soy un faro de la actualidad, un líder de opinión y mi credibilidad se vería cuestionada", ha dicho. "Este viernes me han metido fuego y he salido en la tele ardiendo, el sábado entrevisto a un ministro y hoy vengo aquí vestido de ministro", se ha justificado sobre su decisión de faltar a su promesa.