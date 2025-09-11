Roberto Rahona imita a Cartman, de South Park, en el concurso 'Pilla la cita y gana la guita' de 'Cuerpos Especiales'
Roberto Rahona, el community manager de Cuerpos especiales ha vuelto con las pilas cargadas en la nueva temporada y vuelve a realizar las mejores imitaciones en Pilla la cita y gana la guita, el concurso en el que repite alguna frase de Eva Soriano o Nacho García cambiando sus voces por las de algún famoso.
La temporada pasada de Cuerpos especiales supuso la demostración de un nuevo talento para el community managerRoberto Rahona: las imitaciones.
Un talento natural con el que se pudo escuchar en el concurso Pilla la cita y gana la guitacómo interpretaba a Antonio Resines, Shakira o Luis Zahera, y que vuelve en esta nueva temporada con Cartman, el icónico personaje de la serie de animación South Park.