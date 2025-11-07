Ruth Lorenzo: "Empecé con una banda de rock y sabía que era lo que quería volver a hacer"

Ruth Lorenzo se ha despojado de su apellido para crear la banda RUTH . La cantante murciana vuelve a sus orígenes con este proyecto que acaba de lanzar BLACKSHEEP , un disco que los llevará de gira en 2026. Los primeros conciertos serán en febrero y en otoño el grupo actuará en Madrid, Sevilla y Barcelona.

Ruth Lorenzo ha despedido la semana en Cuerpos especiales con una entrevista muy musical. La cantante murciana, que acaba de lanzar el disco BLACKSHEEP con su recién estrenada banda RUTH, ha contado a Nacho García y Lalachus cómo nació este proyecto.

"Yo empecé con una banda de rock y sabía que era lo que quería volver a hacer", ha contado la cantante que defiende que "cuando se crea en equipo todo tiene una riqueza máxima". De hecho, el primer día que coincidieron todos juntos en el estudio compusieron la primera canción del disco y cuando fueron a grabar el álbum al estudios Peter Gabriel en Bath lo sacaron del tirón.

"Lo hemos compuesto en banda, juntos en la sala de ensayo, lo hemos grabado en directo, en cinta analógica, con orquesta, con la coral de Alice Cooper... Me he quedado en la puñetera gloria. Nos hemos quedado en la puñetera gloria", ha contado la cantante, acompañada en la entrevista por el guitarrista David Lozano.

Después de dos años de trabajo, RUTH lanzó BLACKSHEEP el viernes 31 de octubre. "La fecha fue muy premeditada", ha contado la cantante. "Quería que el disco fuese escorpio porque los escorpio saben lo que hacen y este disco es así".

Ruth Lorenzo reconoce que ha hecho lo que le ha dado la gana en este trabajo y apunta que era el momento. "Ya tocaba, cumplo 43 el lunes", ha dicho antes de recordar que empezó su carrera con 16 años haciendo prácticamente de todo. "La banda se llamaba Saga. Yo montaba desmontaba, tiraba todos los cables, ayudaba al técnico de sonido y luego me subía a cantar hasta la 7 de la mañana..."

Con el coro de Alice Cooper

BLACKSHEEP abre con I Hate My Life, una canción interpretada junto al coro de adolescentes de la Fundación Alice Cooper.

"Necesitábamos una coral y pensamos, ¿qué coral puede cantar esto? Emilio Esteban, el productor, dijo 'Conozco a la Fundación Alice Cooper y creo que ellos podían hacer esto", ha contado la artista sobre cómo surgió esa colaboración. "Mandamos el proyecto y les encantó".

El mail que le enviaron a la Fundación para proponerle la colaboración fue algo surrealista. "Imagínate, soy una artista independiente de España. Crecí en Utah, soy mormona... La verdad que muy guay, Hemos estado muy bien acompañados en este disco", ha reconocido la cantante sobre el trabajo en equipo.

La banda disfrutó mucho en la grabación del disco que llevará a RUTH de gira en 2026. El tour arranca en febrero y se prolongará hasta final del año. "Estamos cerrando festivales para este verano. Estamos llamando a puertas y a ver quién tiene cojones de abrirlas", ha dicho para luego asegurar que ya tienen algunos cerrados.

"En otoño pisaremos Barcelona, Madrid y Bilbao", ha añadido sobre la gira en la que sonarán temas como Dirty Love, uno de los temas del disco que ha interpretado junto a su compañero David Lozano en El Rincón de Cantar. "Espero que os crezca el pelo", ha dicho antes de agarrar el micro haciendo mención a un comentario de un fan al escuchar el disco.